雲林良品館進軍台北食品展 二十家優質業者攜手開拓全球商機

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縣府以「雲林良品必屬精品」為主題，精選二十家優質業者參加台北國際食品展」。(記者劉春生攝)

▲縣府以「雲林良品必屬精品」為主題，精選二十家優質業者參加台北國際食品展」。(記者劉春生攝)

全台規模最大的專業食品展「二零二六台北國際食品展」將於六月二十四日至二十七日在台北南港展覽館登場。縣府以「雲林良品必屬精品」為主題，精選二十家優質業者設置「雲林良品館」，透過國際專業商務交流平台，向來自全球超過五十個國家的買主展現雲林農業實力與品牌競爭力，積極開拓國際市場。

縣府十二日在縣府親民大廳舉辦展前記者會，縣長張麗善與參展業者共同啟動「雲林良品前進．起飛」儀式，象徵雲林優質農特產品已整裝待發，迎向國際市場。

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張麗善縣長表示，台北國際食品展是國內最具指標性的國際食品專業展覽，也是業者與業者（B二B）交流合作的重要平台。今年縣府從眾多優質品牌中精選二十家優質業者參展，希望透過展會與各國買主及通路商交流，讓更多國際市場看見雲林農業的優勢與特色。

張縣長指出，縣府多年來持續推動「雲林良品」品牌，透過嚴格評選、品質驗證及市場拓展機制，協助在地業者提升品牌價值與市場競爭力。歷年參展成果豐碩，深獲國內外買家肯定，相信今年必再創佳績，為業者爭取更多合作機會與訂單。

農業處長魏勝德表示，縣府透過完善的雲林良品評選制度，持續發掘及推廣在地優質農特產品，目前已有五百零二家業者、一千三百一十四項產品取得雲林良品認證，充分展現雲林農業產業的深厚實力與多元特色。

他指出，此次參展產品涵蓋咖啡、米食、肉品、水產加工及特色伴手禮等多元品項，不僅展現雲林從生產端到加工端完整的農業產業鏈，也呈現食品創新、品牌行銷及國際接軌的成果，期待藉由展會提升品牌能見度，進一步拓展海內外市場。

縣府農業處表示，歡迎國內外買主及民眾於展覽期間前往台北南港展覽館「雲林良品館」，品嚐來自農業首都的優質美食，選購最具代表性的雲林好物，共同見證雲林農業品牌邁向國際市場的重要成果。

今年雲林良品館參展業者包括鴨迷、田記、台灣咖啡莊園、愛鮮族、玉山碾米、寺上好米、五四三小農女、雲饗豬、虎霸王、袋薯、鮮芋漿、萬源製麵鋪、李記烏魚子、筍友部落、穗美人、順成油廠、臺旺食品、阿國師雲蒸薑母鴨、丸美丸家及阿丹等二十家業者。