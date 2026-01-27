「雲林良品」前進波灣國際食品展 開拓穆斯林市場

（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）波灣食品展（Gulfood）昨天起至30日在杜拜世博城舉辦，其中雲林縣以「雲林良品」品牌前往參展，展售芭樂、茂谷、蜜棗和雞肉調理包，開拓穆斯林市場。

前往參展的元進莊董事長吳政憲今天接受中央社記者電話訪問時表示，中東波灣市場對食品安全、品質認證及供應穩定度高度重視，特別重視清真（Halal）相關規範，且經過這幾日市場調查發現，中東地區的調理包市場剛起步，對於台灣業者來講是一大契機，當地超市對於此區塊也展現濃厚興趣，有意來台實地訪視。

此外，雲林縣政府今天發布新聞稿指出，宜捷威農產公司此次以空運的方式將芭樂、茂谷柑及蜜棗帶到中東杜拜新市場試水溫，盼藉此增進台灣新鮮農產品能見度，以波灣食品展為跳板，吸引中東周邊國家買氣。

除了元進莊及宜捷威農產公司之外，以親親蘆筍汁及牛奶花生出名、位於斗南鎮的幸鑫食品也帶著飲品參展。

正在杜拜參訪的雲林縣長張麗善昨天率隊特地到攤位為業者們加油打氣。新聞稿指出，她強調，此行帶領縣府團隊與指標性業者將台灣最優質農產品進軍中東地區，展現布局全球國際市場決心，同時透過波灣食品展希望了解穆斯林消費市場喜好，進而輔導縣內業者也能透過清真認證，打開中東市場一同邁向國際化，與世界分享「雲林良品」。

此外，新聞稿表示，駐杜拜辦事處處長陳俊吉說，2026波灣食品展是世界非常重要食品展，此次台灣逾20家廠商參展，其中19家廠商經過清真認證，期盼台灣產品從杜拜開始，未來能推廣到其他GCC（海灣阿拉伯國家合作委員會）國家，讓中東地區民眾都能品嚐到台灣的優質食品。（編輯：李淑華）1150127