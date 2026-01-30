「雲林良品」直攻中東高端市場! 張麗善率團赴巴林王國

中部中心／蔡松霖 雲林報導

雲林縣長張麗善率團飛抵中東杜拜參加「2026年波灣國際食品展」後，接著抵達巴林國，帶著「雲林良品」前進巴林的超市。這是新冠疫情後，臺灣首次在中東巴林舉辦的農產品海外拓銷活動，象徵臺灣農業重返中東市場、布局國際的里程碑。

雲林縣長張麗善：「我們的品質是很好的。」超市裡雲林良品上架擺開，這是遠在幾千里外中東巴林王國的超市，雲林縣長張麗善率團，將雲林良品優質的生鮮特色農產，搶攻巴林國的高端市場，一連三天，超市旗下三間分店辦理展售會。

廣告 廣告





張麗善抵中東巴林行銷「雲林良品」 搶攻農特產高端市場

雲林縣長張麗善率團前進中東巴林 連鎖超市上架「雲林良品」（圖／翻攝畫面）





雲林縣長張麗善：「連鎖超市我想這個地方，就是集合高端的產品在這裡，當一個銷售平台，同時我想不只在宗教的規範，以及文化的認同當中，能夠讓很多民眾感受到，台灣本身農民是用心栽種，而且我們雲林良品，也經過嚴格的評鑑跟篩選，所以今天能夠到這個市場來。」雲林的水果滋味香甜，來自家鄉的好物更是讓遠在異鄉打拚的遊子一解鄉愁，一趕緊掃貨。雲林縣長張麗善vs.雲林鄉親：「她買地瓜還買了芭樂，都是我們雲林良品。」





張麗善抵中東巴林行銷「雲林良品」 搶攻農特產高端市場

「雲林良品」深具外銷潛力的生鮮特色農產包括美生菜、五彩蘿蔔、芭樂、茂谷柑、鳳梨、木瓜等（圖／翻攝畫面）









張麗善縣長任內首度到巴林進行農產拓銷，更是新冠疫情後，臺灣首次在中東巴林舉辦的農產品海外拓銷活動，象徵臺灣農業重返中東市場、布局國際通路的重要里程碑。未來也將持續輔導農民與業者在產品的提升與國際市場接軌，期許讓「雲林良品」成為國際市場信賴的農業品牌。





張麗善抵中東巴林行銷「雲林良品」 搶攻農特產高端市場

雲林縣長張麗善率團前進中東巴林 連鎖超市上架「雲林良品」（圖／翻攝畫面）









原文出處：張麗善抵中東巴林行銷「雲林良品」 搶攻農特產高端市場

更多民視新聞報導

雲林優質農產進軍"波灣食品展" 鎖定清真市場

催生「１０萬」火急! 雲林加碼補助生第３胎起領１０萬

伊朗海軍將展開實彈演習 美國於中東增派驅逐艦

