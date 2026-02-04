雲林良品1314認證 送禮好選擇

雲林縣府「雲林良品」品牌成立第8年，至今輔導502家業者、共1314項產品通過認證。（周麗蘭攝）

雲林縣政府「雲林良品」品牌成立第8年，至今輔導502家業者、共1314項產品通過認證。民國114年新增52家業者、184項商品。雲林良品涵蓋生鮮農產、加工食品與文創品，其中以生鮮類銷路最大，在全聯、楓康超市等通路均可買到，外銷通路也拓展至新加坡、日本、韓國、馬來西亞，最新市場為中東的巴林。

縣府農業處成立「雲林良品推動委員會」，邀請包裝設計、品牌行銷、通路商等專家參與評選，府內建設處、新聞處、衛生局、財政處及消保官共同把關，雲林良品從第一年輔導不到100家業者，累計至今已有502家、1314項產品獲得雲林良品標章。

縣府表示，雲林良品認證採輔導模式，只要業者有心申請認證，都會持續輔導至通過為止，若產品在口味或包裝上仍有精進空間，皆會提出誠實建議，所有條件中，以食品安全為第一優先。去年共新增184項新產品。

農業處指出，雲林良品在全聯、楓康超市上架後銷售成績亮眼，其中雞肉、豬肉銷路佳；在7-ELEVEN、全家便利商店販售的餐盒也深受消費者青睞，近期將有一款透過「漁菜共生」生產的草莓即將在小7通路上架。

雲林縣長張麗善日前率團赴中東參與食品展，巴林超市首次試賣來自雲林的茂谷柑、蜜棗、芭樂及雞精。張麗善表示，雲林良品目前已遍布全台超過1萬3000處銷售據點，縣府也積極協助業者取得國際認證，以增強國際競爭力。

雲林縣府4日舉行雲林良品成果展，將雲林良品中適合做為年菜的產品組合成一桌，同時展示歷年通過認證的加工食品與文創品，鼓勵民眾採購送禮。