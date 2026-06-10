雲林花生價崩 藍委張嘉郡拋2招籲護農
雲林第一期花生採收，開盤價大跌3至4成，創10年新低，市場認為與政府開放美國花生零關稅進口有關。國民黨立委張嘉郡今（10）日要求農業部應盡速研議提高轉作價格，並落實標示原產地，以保障本土農民生計與消費者知情權。
張嘉郡上午在立法院經濟委員會審查農業部基金預算時提出主決議，要求農業部針對即將開放美國零關稅花生進口，1個月內研議提高現行每公頃3.5萬元的轉作獎勵金，以保障本土農民生計。
她指出，花生價格崩跌原因有很多，包括市場庫存量大，以及美國零關稅花生進口預期心理，導致下游廠商不願提前下訂單等，都會重挫花生價格，呼籲農業部應盡速提出對策，絕對不能袖手旁觀。
張嘉郡也說，她1個多月前就曾向中央示警，當時還被說危言聳聽，農業部當初還承諾要落實「產地標示」，協助消費者識別國產花生，以及建制「冷鏈及乾燥中心」等，相關單位應盡快對外說明進度，讓農民安心。
張嘉郡強調，她要求相關部門針對加工食品落實「原料原產地」的明確標示，避免業者玩文字遊戲，可以參考其他國家規定，以保障本土農民生計與消費者知情權；同時，她已提案修正《食品安全衛生管理法》第22條，避免讓進口花生等零關稅叩關產生「洗產地」爭議。
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