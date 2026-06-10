雲林花生價格崩跌3成創10年新低 立委要求農業部研議提高轉作獎勵金

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雲林第一期花生採收比去年同期的每台斤50元，大跌3、4成，創下10年新低。（freepik）



雲林第一期花生採收，開盤價每台斤33到35元，比去年同期的每台斤50元，大跌3、4成，創下10年新低，國民黨立委張嘉郡今（10日）指出，市場認為與政府開放美國花生零關稅進口有關，她要求農業部應該儘速研議提高轉作價格，並落實標示原產地，以保障本土農民的生計與消費者的知情權。農業部則表示，目前雲林花生在採收初期，採收比例還只有5％；且近期因為豪雨，部分地方停止採收，無法反映真實價格，並不是媒體報導所說的因為美國花生進口導致花生價格降低。

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張嘉郡今日在經濟委員會審查農業部基金預算時提出主決議，要求農業部針對即將開放美國零關稅花生進口，一個月內研議提高現行每公頃3萬5千元的轉作獎勵金，以保障本土農民的生計。

她表示，花生價格崩跌的原因有很多，包括市場的庫存量大，以及美國零關稅花生進口的預期心理，導致下游廠商不願提前下訂單等，都會重挫花生的價格，她呼籲農業部應儘速提出對策，絕對不能袖手旁觀。

張嘉郡表示，一個多月前她就向政府示警，當時還被說是危言聳聽，農業部當初也承諾要落實「產地標示」，協助消費者識別國產花生，以及建制「冷鏈及乾燥中心」等，她要求農業部盡快對外說明進度，讓農民安心。





張嘉郡表示，她要求相關部門針對加工食品落實「原料原產地」的明確標示，避免業者玩文字遊戲，可以參考其他國家的規定，以保障本土農民生計與消費者知情權，她也已提案修正《食品安全衛生管理法第22條》，避免讓進口花生等零關稅叩關產生「洗產地」的爭議。





針對外界關心花生近期價格下跌，農業部長陳駿季今日受訪回應，目前進口花生的關稅跟過往都一樣，沒有改變。他表示，目前雲林花生在採收初期，採收比例還只有 5％；而且近期因為豪雨，部分地方停止採收，無法反映真實價格，並不是媒體報導所說的因為美國花生進口導致花生價格降低。

陳駿季表示，農業部持續協助台灣花生產業，台灣花生標章最慢7月中旬前會公布，也跟食藥署討論原產地標示，強化國產跟進口區隔。（責任編輯：卓琦）

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