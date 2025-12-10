雲林英語學藝競賽盛大登場 近兩千名學童展現國際力

雲林英語學藝競賽展開，展現學生學習能量。(記者劉春生攝）

雲林縣一一四學年度英語學藝競賽於十二月九日在雲林國小展開，這是雲林縣第二十六次舉辦英語學藝競賽，第一天比賽項目為「英語歌唱」，謝淑亞副縣長親臨會場為學生加油。參賽學生皆以最亮眼的造型登場，用心裝扮、載歌載舞，舞臺表現精彩亮麗，英語歌唱屬於團體競賽，不僅考驗學生的英文發音與節奏掌握，更需要全班在隊形、肢體動作、音色協調與整體舞臺呈現上共同合作，是最能展現班級凝聚力的項目之一。

為讓雲林培養國際人才，教育處特地辦理英語學藝競賽來提供學生展現學習成果、提高學習動機的展演舞台，此競賽已成為縣內各校的年度大事，各校無不卯足全力準備，希望在每一年的英語學藝競賽中爭取佳績。英語學藝競賽項目有英語歌唱、英語說故事、英語讀者劇場及英語單字王等比賽，利用多元競賽項目融入英語學習，再透過競賽的機會，讓參賽學校及學生互相切磋、互相學習，希望藉著這樣良性的競爭，提升縣內英語學習風氣。謝副縣長勉勵學生能代表學校參賽就是一種榮耀，期許學生能發揮最佳的表現，並且不斷的努力學習提升自我。

教育處表示，張麗善縣長上任後十分重視英語教育，目前雲林縣已成立十三所雙語學校，包括古坑國中小、斗六國中、水林國中、土庫國中及土庫國小、水燦林國小、鎮東國小、東仁國中、虎尾國小、雲林國中、雲林國小、麥寮高中與麥寮國小。縣府目標是在全縣六個行政區均設定國中、國小雙語學校，以全面深化英語教育基礎。此外，為營造更完整的沉浸式英語學習環境，縣府目前於縣內聘任一百二十四名外籍英語教師，作為推動英語教育的重要力量。縣府期盼雲林孩子具備國際溝通能力後，能從家鄉出發，理解本土文化、尊重多元文化，並在未來助力台灣進步與全球永續發展。

此次競賽活動將於十二月九日至十二月十二日期間辦理，參與協助辦理的學校包括雲林國小、林厝國小、金湖國小、義賢國小、九芎國小、梅林國小、虎尾國小、北辰國小。全縣各校參與十分踴躍，約近兩千名學生參加，儼然將英語學藝競賽當成學校英語教學成果展現的最佳機會。