雲林茂谷柑北上搶市！ 年節明星果品攻進首都送禮戰場

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】農曆春節腳步逼近，雲林縣政今(16)日將最具代表性的年節滋味帶進首都，在立法院舉辦「雲林好禮揪柑心」茂谷柑推廣活動，主打產地直送、層層把關的雲林茂谷柑，搶攻年節送禮市場。縣府結合農會與果農北上行銷，為農民開拓通路、替消費者把關品質，讓雲林酸甜好滋味成為春節餐桌上的亮點。

雲縣府北上立法院推廣茂谷柑 謝淑亞籲選購送禮皆宜。(記者廖承恩翻攝)

推廣活動現場氣氛熱絡，由副縣長謝淑亞率隊，與斗六市長林聖爵、斗六市農會總幹事張喬復及農業處長魏勝德等人共同出席，並集結古坑鄉農會、雲科生態休閒農場、鄭家果園、斗六重光果園、This味販賣部及古坑橙香小農等多家優質果農與品牌，聯手展售限量茂谷柑年節禮盒，現場也提供茂谷柑茶試飲，吸引立法院同仁及旅居北部的雲林鄉親踴躍參與，以行動支持家鄉農產。

謝淑亞表示，雲林縣茂谷柑種植面積超過375公頃，主要集中於古坑、斗六等地區，果農長年以細緻管理方式栽培，從田間管理、採收到分級包裝皆嚴格把關，確保品質穩定。茂谷柑皮薄多汁、甜中帶酸、風味清新，外型澄黃圓潤、象徵喜氣，是春節送禮與家庭自用的最佳選擇，縣府期盼透過北上行銷，讓更多消費者認識並選擇雲林好果。

縣長張麗善指出，茂谷柑素有「冬天最美麗的水果」美譽，果型圓潤飽滿、果肉細軟多汁，甜度高且富含膳食纖維、維生素A、維生素C及多種礦物質，是兼具美味與營養的健康水果。她強調，雲林茂谷柑不僅好吃，更凝聚農民長年耕耘的心血與堅持，歡迎全國民眾在年節期間多多選購，用實際行動支持台灣在地農業。

雲林茂谷柑果型圓潤飽滿外皮澄黃喜氣年節送禮首選水果。(記者廖承恩翻攝)

農業處長魏勝德補充，春節是農產品消費高峰期，縣府鼓勵民眾「吃當季、選在地」，年節送禮可優先選擇雲林出品的茂谷柑，不僅新鮮營養、品質有保障，也能減少運輸碳足跡，實踐永續消費理念。目前雲林茂谷柑年節禮盒已於省道台61線新豐休息站及口湖休息站的「農聯福利中心」實體通路上架，方便民眾就近選購。

此外，雲林縣政府農業處「揪愛雲林」官方Line即日起同步開放線上團購服務，民眾只要加入官方帳號，即可一鍵下單，輕鬆選購雲林優質農產。縣府期盼透過實體與線上雙軌行銷，持續拓展農產品銷售通路，穩定農民收益，讓雲林茂谷柑在年節市場中脫穎而出，為新年增添滿滿幸福與好運。