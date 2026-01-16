雲林茂谷柑北上行銷 搶攻年節送禮市場

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】農曆春節將至，正值雲林茂谷柑盛產季節，雲林縣政府今（16）日北上立法院舉辦「雲林好禮揪柑心」茂谷柑推廣記者會，向北部消費市場行銷雲林在地優質果品，搶攻年節送禮與消費商機。活動由副縣長謝淑亞率領斗六市長林聖爵、斗六農會總幹事張喬復及農業處長魏勝德等人出席，並邀集古坑鄉農會及多位在地果農共同參與，現場展售茂谷柑年節禮盒，吸引立法院同仁及旅居北部的雲林鄉親共襄盛舉。

雲縣府北上立法院舉辦茂谷柑推廣記者會，謝淑亞副縣長請民眾多選購雲林茂谷柑，送禮自用兩相宜。（圖／記者蘇榮泉攝）

副縣長謝淑亞表示，雲林縣茂谷柑種植面積超過375公頃，主要分布於古坑、斗六一帶，果農長期以細緻管理與嚴格分級制度，從產地到包裝層層把關品質。雲林茂谷柑以皮薄多汁、甜中帶酸的爽口風味深受消費者喜愛，果實澄黃圓潤，象徵喜氣與豐收，是春節期間極具代表性的水果選擇。

雲林茂谷柑果型圓潤飽滿、果肉細軟，外型澄黃圓潤是年節最應景的水果。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣長張麗善指出，茂谷柑素有「冬天最美麗水果」之稱，不僅外型討喜，果肉細緻、甜度高，且富含膳食纖維、維生素A、維生素C及多種礦物質，兼具營養與美味。雲林縣持續推動農產品牌化與通路拓展，讓消費者能夠輕鬆選購新鮮、安全的在地水果，無論自用或送禮都相當合適。

雲縣府北上立法院舉辦茂谷柑推廣記者會，謝淑亞副縣長請民眾多選購雲林茂谷柑，送禮自用兩相宜。（圖／記者蘇榮泉攝）

農業處長魏勝德表示，春節期間倡導「吃當季、選在地」，鼓勵民眾以實際行動支持國產農業。雲林茂谷柑除可在產地及農會選購外，也已進駐台61線新豐、口湖休息站的農聯福利中心等實體通路，方便返鄉與旅遊民眾採買年節禮盒。

副縣長謝淑亞率果農們今北上立法院舉辦「雲林好禮揪柑心」推廣最應景的明星果品雲林茂谷柑。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣府也同步啟動線上團購服務，即日起透過農業處「揪愛雲林」官方Line即可下單選購，提供便利的年節採購管道。縣府期盼透過實體與數位行銷並進，讓更多民眾認識雲林茂谷柑的優質風味，為年節市場注入在地農業的暖心能量。

茂谷柑皮薄多汁、鮮甜爽口風味佳，澄黃圓潤、喜氣洋洋，是年節最應景的水果。（圖／記者蘇榮泉攝）

