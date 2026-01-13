雲林草嶺山林大火 延燒約5公頃出動直升機協助滅火

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑草嶺村發生森林火災，從昨(13)日上午7點多發生至今，雲林縣消防局出動大批人員前往搶救，村民也出動噴藥機前往協助，但因風勢助長火勢持續延燒，今天出動直升機協助滅火，目前火勢未控制，燃燒面積約有5公頃。

雲林縣消防局昨天上午7點49分接獲報案，指草嶺石壁飯店後方山林發生火災，草嶺分隊受理後派遣3輛消防車，警消6人及義消5人前往搶救，因竹林乾燥加上風勢助長，火勢延燒快速，下午1點消防局一大隊人車前往支援。

雲林縣消防局並下午4點左右向消防署申請直升機協助，確認時天色已晚，今天一早6點多消防局再出動7車1、20人前往滅火，直升機也在7點多出動協助，截至上午8點50分共出動3架次滅火，所有人員持續滅火中。

消防局表示，今早燃燒面積約有5公頃，同時也向嘉義林區管理處奮起湖工作站申請派員協助滅火。

草嶺村長陳兵通指出，發生火災山林裡面都是孟宗竹及杉木，村民擔心竹林被燒毀，也出動家中自動噴藥機前往協助滅火。

