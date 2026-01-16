雲林草嶺山林延燒4天撲滅 當地民眾懷疑盜筍者生火釀災

林地燒得焦黑，古坑草嶺石壁大火在12日早上7時許發生大火，經過4天搶救，15日全部撲滅，燃燒面積約8公頃，雖然真正起火原因還有待調查，但當地村長懷疑，目前正值冬筍採收期，可能是盜採筍的人為了取暖生火釀禍。

雲林古坑草嶺村長陳兵通表示，「冬筍期到了，一些我們在地也有一些外面的人，因為不知道天氣冷的時候，他們會去那生火要烤（取暖），也有可能是因為這樣起火。」

雲林縣長張麗善回應，「我們現在如何防盜、防竊筍子，我想這部分，我不知道可不可以用監視器。我想這在整個森林孟宗竹管理上，我們必須要有一些中央跟地方協助。」

廣告 廣告

石壁休閒農業區發展協會表示，過去就曾發生過逃逸移工，利用夜間在交通便利林地偷採筍子，衍生遺留火種等後續問題，希望盜採問題能夠徹底解決外，也能針對冬天山區水源不足規劃整體改善。

石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲認為，「連通原有石壁湖的管路，要把它做到能夠儲水，從底下的水平常就要能運上來了。」

雲林縣消防局局長林文山表示，「協會、地方民眾，我們會加強要求消防訓練，未來發生火警初期的時間，第一時間點如何來滅火，那包含未來在地方一些水源建置。」

雲林縣府表示，目前起火原因是人為縱火或因太乾燥引起，還有待進一步查證，但會聽取當地協會、村民建議，邀集跨局處會議協助山區水源建置等規劃，避免山林大火再次重演。