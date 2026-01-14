雲林草嶺山林火災延燒第3天！地空持續滅火全力警戒

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣古坑鄉草嶺村石壁1月12日上午7點多發生山林大火，今天進入第3天，一早6點多雲林縣消防局警消及義消即開始拉水線滅火，空勤直升機也抵達協助灑水滅火，燃燒面積約8公頃。雲林縣消防局表示，目前有2處明火燒燃區，設有2處警戒點，分2批人力進行地面滅火，人無法到達處由直升機協助。

草嶺石壁山林火災燃燒50小時，今天天色剛亮，消防人員及義消即開始滅火，雲林縣消防局長林文山指出，昨天晚上警消在山區警戒至今天6點回報，目前有2處有明火燃燒，分別在高空木棧道下方100多米處，受天宮上方竹林。

廣告 廣告

林文山說，針對這2處，今天2區塊進行地面滅火，分別部署2輛消防車、村民小水車3輛及警、義消和村民20人滅火及警戒。空中滅火部分，包括國搜中心及國防部也派2架直升機，截至8點半已執行3次灑水。

山林火災今天進入第3天，因為地勢陡峭滅火不易，需要村民的農機，可能還需幾天才能把火勢完全撲滅，石壁社區總幹事陳榮彬說，今天透過社區透過群組發出訊息，請村民有空前往支援。

【看原文連結】

更多自由時報報導

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

雲林草嶺山林大火30小時持續延燒 現場發現電鋸及汽油

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

1/13 大樂透頭獎1注獨得 台南誕生億萬富翁

