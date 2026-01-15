雲林草嶺山林火警延燒4天 直升機再出動灑水壓制火勢

雲林縣消防局出動大批人力滅火，配合空中直升機進行空中灑水，雲林草嶺石壁山林火警明火已獲壓制。（圖：雲林縣消防局提供）

雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區的山林火警延燒進入4天，已經燒毀近10公頃林地。雲林縣消防局指出，今天（15日）上午明火終於獲得壓制，但竹創森林下方仍有約400平方公尺林地在冒煙，將持續出動直升消進行空中灑水，儘快完成撲滅。

這起山林火警發生在12日上午，因火場地形陡峭、林相密集，加上強風助燃，火勢延燒迅速，一度威脅雲林草嶺知名觀光景點竹創森林及高空木棧道。

雲林縣消防局4天來投入近百名警消和義消開闢防火巷、架設水線進行滅火，當地不少民眾也自動自發參與滅火工作。另外，空勤總隊和國防部連續3天出動直升機支援，不斷從湖山水庫汲水，以空中灑水方式協助滅火。

雲林縣消防局指出，今天上午9點，明火部份已經獲得壓制，但竹創森林下方約400平方公尺面積還在冒煙，正出水撲滅。還好截至目前為止，草嶺石壁地區觀光設施並未有明顯損失。起火原因不排除是人為因素，將進一步調查釐清。（龐清廉報導）