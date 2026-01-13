雲林草嶺村火燒山持續延燒 今出動直升機空中灑水搶救

雲林縣古坑鄉草嶺村發生森林火災，燃燒面積初估約5公頃。 圖：雲林縣消防局/提供

[Newtalk新聞] 雲林縣古坑鄉草嶺村昨(12)日上午發生森林火災，直至今日仍未完全撲滅。雲林縣消防局今出動直升機協助空中灑水滅火，燃燒面積初估約5公頃，相關單位全力防堵火勢，避免災情擴大。

雲林縣消防局指出，昨日上午7時49分接獲通報，指草嶺村石壁飯店後方山林起火，草嶺分隊隨即派遣3輛消防車、6名消防人員及5名義消前往搶救。由於現場地形陡峭、林木密集，加上竹林乾燥、風勢助長，現場火勢控制不易，昨下午由第一大隊增派人車支援，並向消防署申請直升機協助，但因天色漸暗，經消防署評估當日不宜執行，與當地村長協商後，決定由義消於夜間在住處周邊監控火勢，消防人員先行返隊整備，待今日再續行滅火行動。

火勢直至今日仍未完全撲滅。今上午消防局再度集結人車支援滅火，出動7輛消防車、約20名人員投入搶救，截至上午8時50分已完成3架直升機空中灑水作業。第一大隊張姓副大隊長於上午8時12分回報，現場燃燒面積約5公頃，火勢仍有延燒趨勢，消防人員與義消開闢防火通道，阻隔火勢蔓延，並同步向嘉義林區管理處奮起湖工作站申請派員協助。

