雲林草嶺石壁二度森林大火！6火點延燒逾8小時 今晨撲滅控制
[Newtalk新聞] 雲林縣草嶺驚傳二度森林大火！昨(29)日晚間位於石壁仙谷九芎神木後側的一處國有林地，共出現6個火點延燒，粗估燃燒面積約達一公頃。消防人員結合義消與在地村民摸黑搶救，歷經8個多小時，於今日近5時許將火勢撲滅。
雲林縣古坑鄉草嶺石壁地區繼本月12日發生森林大火燃燒4天後，昨日晚間6時許又再度傳出山林火警。雲林縣消防局獲報後，隨即出動草嶺、古坑、公園分隊及第一大隊警消共6車14人前往搶救，林業保育署嘉義分署亦派員到場支援，另有草嶺地區義消與村民約30多人協助運水救火。
消防局利用空拍機勘查火場，確認燃燒區域呈山谷縱向延燒，長度約400公尺、高低落差約200公尺，共計6處火點。由於地勢陡峭、夜間視線不佳，消防人員採分區雙向包夾灌救，昨晚9時10分先行撲滅第1火點，隨後持續向其餘火點推進。
經全力搶救，於今凌晨4時40分火勢熄滅，消防人員再以紅外線熱顯像儀檢測地表餘溫，並持續灑水警戒。消防局初估燃燒面積約1公頃，目前已交由林業及自然保育署嘉義分署進行後續處置，雲林縣草嶺消防分隊與義消也將持續巡檢，防範復燃。
草嶺村長陳兵通指出，起火地點位於九芎神木後方半山腰竹林，屬國有林地，平時為農民承租種植孟宗竹，並非遊客或登山客常進入的區域。村民發現火勢後立即趕往滅火，並通報消防單位支援。
雲林縣縣長張麗善則回應，草嶺山區在短短一個月內連續發生兩起山林火警，已責成相關單位，深入追查起火原因，釐清是否與盜採春筍者遺留火種有關，絕不容許任何傷害山林的行為。未來將加強山區巡查、跨機關合作，並對違法者依法究責，以具體行動守護珍貴的自然資。
