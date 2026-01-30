雲林草嶺石壁又起火警 逾30人協力摸黑搶救 燃燒面積1公頃

雲林草嶺石壁九芎神木後方廿九日夜間再傳山林火警。（消防局提供）

記者陳正芬∕雲林報導

雲林縣消防局廿九日晚間近七時許獲報，指稱石壁九芎神木停車場後方發生山林火警，經出動警消人員、六輛滅火車及當地村民逾三十人摸黑前往滅火。火勢於三十日清晨近五時許撲滅，燃燒面積約一公頃。

消防局廿九日晚間六時四十七分許獲報草嶺村石壁地區再度發生山林火警，地點靠近石壁仙谷九芎神木停車場後方約一公里半山腰山林，該地點係屬國有林地，同步通報林保署嘉義分署，該分署於晚上九點十五分派三名消防人員抵達指揮站。

警義消及村民逾三十人協力摸黑拉水線搶救，燃燒面積約一公頃。（消防局提供）

消防局指出，火勢沿山谷蔓延，火警現場位處半山腰，消防車無法抵達，於是劃分六個燃燒區消防人員、義消及村民和村長陳兵通等逾三十人協力拉水線搶救。晚間九點十分撲滅一號明火，接續布署兩條水線，從六號火點逐一向上撲滅火焰，十點十分持續包夾滅火行動，整個燃燒區沿山谷縱向延伸，長約四百公尺，落差約二百公尺，消防人員等冒著險峻地形，全力控制火勢，直至三十日清晨四時四十分將火勢撲滅。

消防局說，火勢撲滅，但以紅外線熱顯像偵測地表仍有餘溫，持續灑水警戒，燃燒面積約一公頃，至於真正起火原因仍待進一步釐清。