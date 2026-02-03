雲林草嶺石壁櫻花季，二月十七日起浪漫粉爆登場，邀全國民眾來賞櫻、選購在地農產。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣春季觀光盛事「古坑草嶺石壁櫻花季」，將於二月十七日至三月一日浪漫粉爆滿山谷，三日縣長張麗善、古坑鄉長林慧如等人，邀請全國民眾走進草嶺、石壁山城，在層層山巒與粉紅花海間，感受專屬雲林山林櫻花偽出國難忘春季旅遊。

縣長張麗善、副縣長陳璧君、古坑鄉長林慧如、文觀處長謝明璇、交工局長汪令堯、草嶺村長陳兵通、議員賴明源、張庭綺及民代等人，連袂於石壁美人谷舉行宣傳啟動儀式，正式揭開櫻花季序幕。

張麗善表示，「古坑草嶺石壁櫻花」是全國唯一山林陪襯櫻花之最佳絕美賞櫻秘境，加上山谷地形優勢及多元生態景觀與芬多精，去年吸引賞櫻人潮約六十萬人次，今年逾廿十種以上、二萬餘株垂櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、寒櫻及三色櫻等陸續綻放，環繞包覆整個山谷，構成最天然櫻花圖案，預計將吸引破百萬賞櫻人潮，促進地方產業發展。

張麗善說，草嶺石壁櫻花季已成為雲林山區極具代表性季節性觀光活動，這也要感謝地方村民凝聚共識，長年耕耘所付出的心血維護與情感，讓來自全國各地遊客有那麼好的賞櫻環境，甚至不用出國就能欣賞最天然、最近距離的櫻花之美。

今年逾廿十種以上、二萬餘株垂櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、寒櫻及三色櫻等陸續綻放，環繞包覆整個山谷。(記者陳正芬攝)

謝明璇處長說，草嶺石壁是雲林縣最高海拔山村，四季氣候宜人、山林景緻之美更不在話下。今年規劃「美人谷環線」賞櫻步行路線，串聯東碧山莊、蘇家農場、觀星坪、仙夷農場及九芎神木等景點，沿線粉色花海與層層山景交織，適合遊客放慢腳步，漫步山城、感受春日山林的靜謐與美好。

草嶺石壁櫻花季二月十七至三月一日活動期間，集結村落在地農民於第一停車場及九芎神木推出山村市集，展售縮短食物碳足跡里程的當季農產、茶葉、香菇等供消費者選購；此外，為維護遊客賞櫻品質及安全，將實施交通管制與接駁，更多活動詳情，請密切關注「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」官方社群平台及「慢遊雲林APP」。