雲林草嶺石壁櫻花季2/17登場 山林走春感受粉色花海

（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林縣草嶺石壁櫻花目前開1成，20多種、2萬多株櫻花陸續綻放，縣長張麗善今天宣布，櫻花季從2月17日到3月1日，歡迎民眾來雲林走春，感受山林春日風景。

雲林縣文化觀光處今天在草嶺石壁美人谷舉行櫻花季行銷宣傳記者會，張麗善、副縣長陳璧君、石壁休閒農業區理事長賴郁憲、草嶺村長陳兵通等人邀請民眾到草嶺、石壁，在層層山巒與粉色花海間，感受專屬雲林山林的春日風景。

張麗善表示，草嶺、石壁種植逾2萬株櫻花遍布山城，包含紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻及垂櫻等超過20種櫻花陸續綻放，目前開花約1成，櫻花季從從這個月17日到3月1日。

張麗善說，縣府今年規劃「美人谷環線」賞櫻步行路線，串聯東碧山莊、蘇家農場、觀星坪、仙夷農場及九芎神木等景點，沿線粉色花海與層層山景交織，適合遊客放慢腳步，漫步山城、感受春日氣息，民眾可趁著寒假、春節期間，前來雲林感受山林春日風景。

雲林縣文化觀光處長謝明璇說，今年櫻花季期間同步辦理山村市集，集結草嶺、石壁及周邊社區的在地農友與特色品牌，展售咖啡、茶葉、香菇、花茶、農產加工品及特色小食等多樣物產。

謝明璇表示，市集不僅是遊客賞花歇腳場域，更是一處看見地方生活樣貌的窗口，透過實際消費支持在地農業與青年返鄉創業，讓山村經濟在花季期間持續活絡。

在大眾運輸方面，縣府將加強車流控管，在斗六火車站後站規劃「預約制賞櫻接駁專車」及數位資訊查詢，鼓勵大家多加利用大眾運輸工具。（編輯：陳仁華）1150203