雲林草嶺石壁火燒山 燃燒面積1公頃

（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）雲林縣草嶺村石壁仙谷昨天晚間6時許發生山林火警，村民和消防人員摸黑打火，今天早上火勢熄滅，以紅外線熱顯像偵測地表仍有餘溫，持續灑水警戒，燃燒面積約1公頃。

雲林縣消防局表示，昨天晚間6時許接獲民眾報案，古坑鄉草嶺村石壁仙谷（九芎神木後方）發生山林火警；村民和消防人員、義消等逾30人摸黑搶救，今天凌晨4時許火勢熄滅，起火原因待釐清。

雲林縣消防局指出，今天早上以紅外線熱顯像偵測地表仍有餘溫，現場持續灑水警戒。

廣告 廣告

此起火處屬林保署國有林班地，農業部林業及自然保育署嘉義分署指出，現場沒有明火，也沒煙，但擔憂會復燃，所以會留部分人力戒備。

草嶺石壁今年1月12日在石壁飯店後方竹林發生火警，延燒4天，燃燒面積約8公頃，如今又發生另一竹林發生火警。2火場分屬不同山區，直線距離約10公里，但當地居民懷疑火警疑似人為造成。

草嶺村長陳兵通表示，近日為冬筍採收期，筍農或是盜採者皆會入山，因山上氣溫低，往往會就地點火取暖，而遺留火種，盼大家愛護山林，不要再發生山林火警。

林業及自然保育署嘉義分署提醒，山區最近降雨量偏低，天乾物燥，容易引發火災，呼籲進入山區的民眾注意火源管理，切勿遺留火源。山林保育不易，希望大家共同守護。（編輯：管中維）1150130