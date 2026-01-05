雲林草嶺變身「牛奶湖」！無敵雲海翻湧 宛如置身仙境

〔記者黃淑莉／雲林報導〕入冬後是雲林樟湖、草嶺的雲海季，最近有不少網友在社群媒體分享在草嶺拍到的無敵雲海美照，大片白雲盤踞在山間流動十分壯觀，宛如置身仙境，令人讚嘆，還有遊客稱為「牛奶湖」。

古坑樟湖海拔在1000公尺左右，草嶺石壁約1200至1500左右，入冬至隔年3月間，只要天氣條件適合，就可欣賞到老天爺送的季節限定美景，從去年12月以來有許多網友透過Line、臉書及IG等社群分享在草嶺、草嶺、石壁拍到的無敵雲海美照。

廣告 廣告

草嶺村長陳兵通說，草嶺雲海季在12月至隔年3月，2月又逢櫻花季，很適合春節全家來旅遊，上個月至今每到週末或假日都有不少民眾上山欣賞雲海，不過雲海可遇不可求，但只要氣候條件適合，像日夜溫差大，沿著縣道149甲線上草嶺，路邊即可觀賞，越往山上雲海越壯觀，最佳賞雲海時間早上要一大早或是下午3點過後。

遊客表示，通過石壁隧道一直到蘇家農場沿線都可看到壯觀雲海美景，1600多公尺的雲嶺之丘往下俯看，宛如置身雲端。

【看原文連結】

更多自由時報報導

圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖

三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

「台灣立場」現形了？雲圖驚見神秘防護罩阻隔 鄭明典曝原因

16縣市低溫特報！ 強烈大陸冷氣團午後南下 各地越晚越冷

