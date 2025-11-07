雲林萬寶龍催生計畫有成 115年將推新方案

（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣政府為因應少子化情形，去年起啟動萬寶龍計畫，無黨籍雲林縣議員廖偉晴今天質詢時關心計畫是否會延續，雲林縣長張麗善說，已研擬相關計畫，預計12月對外宣布。

雲林縣為徹底解決少子化問題，於龍年及小龍年推出「2年6億催生增產－雲林萬寶龍」計畫，每胎加碼補助新台幣3萬元的坐月子費用，等於前3胎生育津貼每胎可領新台幣6萬元，第4胎起可領13萬元；目前已催生逾1萬700名新生兒。

廖偉晴今天在議會總質詢時說，萬寶龍計畫有成，對於穩定人口數確實有幫助，好的政策應該要延續。

張麗善對此回應，雲林過去每年人口自然減少4000多人，透過萬寶龍計畫，人口每年減少1000多人。

根據雲林縣府調查，這2年縣內出生的新生兒中有87%戶籍未遷移，其他13%則因父母工作等因素而遷移。從數據看來，領取萬寶龍計畫補助第一胎占58%、第二胎38%、第三胎剩8.9%。

張麗善說，新方案規劃第1胎、第2胎生育津貼維持3萬元，為催生第3胎會研擬方案，預計12月對外公布。

雲林縣社會處指出，去年萬寶龍計畫縣府共支出4億3056萬元，6970名新生兒家屬受益，今年1至9月補助3414名新生兒約2億1528萬元。財源包括縣府自籌、台塑公司捐助、第二預備金。

住在台西鄉的林姓二寶爸即將在明年1月迎接三寶到來，他說，原本與老婆計畫好要生第3胎，期待縣府新方案，減輕育兒壓力。（編輯：謝雅竹）1141107