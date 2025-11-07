雲林萬寶龍計畫催生1萬嬰兒 張麗善擬加碼補助第三胎

雲林縣萬寶龍催生計畫以6億元預算在1年8個月內催生1萬名新生兒，圖為縣長張麗善（左）探視第9000名新生兒。（示意圖／本報資料照）

去年龍年、今年小龍年，雲林縣府年推出「萬寶龍催生計畫」，6億元預算在1年8個月就催生1萬0700嬰兒，縣議員廖偉晴質詢好的政策應該延長。縣長張麗善表示，從數據看來，第一胎占58％、第二胎38％、第三胎只剩8.9％，想有效刺激人口正成長應該從第三胎加強補助，縣府正在研議新辦法，下月公布。

雲林縣「萬寶龍催生計畫」是第一胎到第三胎生育津貼都3萬元，第四胎以上10萬元；不論生第幾胎，均加贈做月子津貼3萬元，及3大包尿布。

雲林縣府目標是以6億元預算催生1萬名新生兒，第1萬名新生兒已在今年8月11日誕生達標，縣府仍決定萬寶龍計畫於12月底截止。

眼看12月就到，不少民眾希望延長此一生育補助政策，縣議員廖偉晴今（7日）於縣議會向張麗善請命，希望有「喜洋洋」（羊年）計畫。

張麗善表示，萬寶龍計畫是從第四胎開始生育津貼從3萬元提高至10萬元，從數據看來，領取萬寶龍計畫補助第一胎占58％、第二胎38％、第三胎剩8.9％，未來若要有效提升人口，應該把第四胎的加強補助提前於第三胎。

張麗善說，鼓勵生育計畫必須回歸正常，目前規畫第一胎、第二胎生育津貼維持3萬元，第三胎會提高一些。至於坐月子津貼，將不再延長，12月會公辦新辦法。

113年萬寶龍計畫縣府支出4億3056萬元，財源包括縣府自籌、台塑公司捐助、第二預備金，6970名新生兒家屬受益。114年1月至9月補助3414名新生兒，金額2億1528萬元。

張麗善說，萬寶龍計畫確實讓雲林縣的死亡、出生人數差距縮小，未實施以前每年總人口銳減4000、5000人，實施後缺口縮小至1000人。獎勵生育計畫如果再延長，最多也只能1年，明年她就卸任了。

