雲林萬聖節親子踩街 教保人員獲表揚
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣政府今（2）日在北港鎮南陽國小盛大舉辦「114年萬聖節『萌鬼萌獸朝聖趣』×優質托育人員暨早期療育教保人員表揚」活動，縣長張麗善率縣府團隊與350組親子共襄盛舉，現場宛如歡樂嘉年華，熱鬧非凡。
活動由縣府六處親子館聯合策劃，內容包括親子變裝走秀、主題闖關、踩街遊行及專業人員表揚。孩子們穿著各式創意服裝化身小怪獸、小精靈，在音樂與掌聲中展現自信活力。張麗善縣長、社會處長林文志、北港鎮長蕭美文與鎮代會主席黃美蘭也加入踩街行列，沿途向親子發放禮物，氣氛溫馨歡樂。
張縣長表示，萬聖節不只是節慶活動，更是親子共同創作、增進互動的重要時刻。她特別感謝家長用心陪伴，也肯定教保人員的專業與奉獻。縣府今日同步頒發四大領域共20位優秀人員獎項，包括服務績優、資深敬業、創意教案與教輔具獎，表彰他們在托育與早療工作上的傑出貢獻。
社會處長林文志指出，此次活動結合「親子同樂、自信展現」、「社政資源、就近可得」與「文化走讀、社區連結」三大主軸，讓活動不僅具娛樂性，更兼具教育與社會意義。現場設有托育與早療資源諮詢攤位，提供家庭教育、新住民輔導與資源轉介，協助家長一次掌握育兒資訊。
林處長強調，縣府將持續優化親子館據點與行動服務，推動「友善育兒城市」政策，打造雲林成為「願意生、快樂養、安心托」的典範。未來也將串聯各局處與社區資源，深化公私協力，共同營造安全、健康與幸福的成長環境。
「萌鬼萌獸朝聖趣」不僅是一場親子嘉年華，更是雲林縣政府落實托育與早療政策的縮影，展現地方政府推動幸福家庭的決心。（照片／雲林縣政府提供）
