雲林蒙面3惡煞出沒！猛砸中古車行10秒⋯BMW、賓士慘毀 疑買賣糾紛釀禍

記者林意筑／雲林報導

3名惡煞持球棒闖入某中古車行內猛砸後逃逸。（圖／翻攝畫面）

雲林縣斗南驚傳暴力砸車事件！今（18）日凌晨，有3名惡煞持球棒闖入某中古車行，對著數輛展示車猛砸後立即逃逸，直到早上車行負責人開門時才驚見店被砸，共有2輛BMW轎車及1輛賓士轎車擋風玻璃、車燈及車窗受害，粗估損失數十萬元。警方獲報後展開調查，目前已掌握3名犯嫌及涉案車輛，目前積極查緝到案。

中古車店內的展示車被砸毀。（圖／翻攝畫面）

據了解，該中古車行在當地頗有規模，店內有展示各種車款，不過今日凌晨1時許，有輛白色休旅車臨停在店門口，有3名頭戴帽子、身穿外套、手持球棒的不明人士下車闖入車行，不分青紅皂白對著多輛展示車一陣猛砸，約莫2分鐘後坐回車上逃逸。

由於當時車行無人上班，直到隔日上午車行負責人才發現，立即向警方報案，同時清點受害車輛，共有2輛BMW及1輛賓士車擋風玻璃和車燈、鈑金、車窗均被砸毀，送修損失估計達數十萬元。對此車行員工也表示，未與別人結怨，不知為何會被砸車。

3名蒙面惡煞闖入中古車行砸車。（圖／翻攝社會事新聞影音）

經警方初步調查，發現這起砸車案件疑似是車行與顧客買賣車輛間糾紛而引起，且當時雙方彼此認識，目前已掌握涉案車輛及人員身分， 目前積極查緝到案，正朝毀損罪、社會秩序維護法、聚眾鬥毆偵查，並正全力追緝中。

