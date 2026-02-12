雲林蔬果肉品產銷穩定迎春節 張麗善縣長視察市場請民眾安心採購

張縣長麗善(右三)雲林肉品市場實地視察，縣府完成春節供銷部署，消費者買的安心，對於美豬進口關稅減半，會與豬農趕豬北上抗議。(記者劉春生攝)

春節將至，年節採買需求逐漸升溫。雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞十一日前往西螺果菜市場及雲林肉品市場，實地視察春節期間蔬果與肉品供銷情形。張麗善表示，目前蔬果與豬肉供應量充足、調度順暢，品質與價格皆維持穩定，縣府也已提前部署相關因應措施，確保春節期間供應無虞，請民眾安心採購，歡喜過好年。

張麗善指出，雲林縣是全國最重要的蔬果與肉品產地之一，西螺果菜市場更是全台蔬果集散與調度的重要樞紐，目前每日到貨量約維持在一千公噸左右的正常水準，足以因應年節採買需求，整體價格也相當平穩。尤其高麗菜、大白菜等大宗蔬菜價格平易近人，呼籲民眾多加選購，烹調美味又營養的年節佳餚。

她也表示，雲林縣肉品市場毛豬拍賣價格與交易頭數同樣維持穩定。縣府自一零七年起全面禁止廚餘養豬，並建置完善廚餘去化機制，從源頭防堵疫病風險，同時持續輔導養豬戶提升飼養環境與疫病防治能力，並嚴格把關豬肉食品安全。雲林豬肉全面加入「零瘦肉精聯盟」，從飼料、生產、屠宰到加工各環節皆經得起檢驗，品質安全無虞。

張麗善進一步表示，縣府將持續督請市場加強交易秩序、環境衛生及冷鏈管理，落實產品來源與品質把關，並強化產銷調節與物流調度，穩定市場價格，同時保障農民收益，達成消費者買得安心、農民賣得放心的雙贏目標。

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，因應春節採買高峰，市場已提前完成產地聯繫與人力調度，目前每日蔬果到貨量約一千公噸，包括高麗菜、葉菜及各類年菜用蔬菜供應充足，平均價格每公斤約十八至二十元，整體價格維持穩定，足以滿足全台市場需求。

雲林肉品市場總經理黃加安指出，一月底至今，毛豬拍賣頭數每日約兩千五百至兩千九百頭，拍賣均價約每公斤八十五至九十元，與去年同期相比價格已趨於回穩，市場交易秩序良好，足以因應年節消費需求。另因應春節期間休市七天，市場已事先與豬農及承銷商完成開市後承銷頭數媒合，協助調節市場供需與價格。

農業處長魏勝德表示，縣府將持續密切掌握春節期間蔬果與肉品供需及價格變化，必要時即時啟動相關調節機制，確保年節市場穩定，讓縣民安心備年貨、平安迎新春。