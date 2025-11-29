雲林蕉出健康蔬果好活力 國一西螺服務區行銷送鮮 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林縣政府今（29）日在國一西螺服務區南站，舉辦「雲林蕉出健康力、當季蔬果好活力」行銷當令國產香蕉與高麗菜，以高麗菜買一送一、香蕉超值促銷等優惠價格回饋民眾，讓旅客把雲林優質農產帶回家品嘗雲林在地新鮮好味道，用實際行動支持在地農民。

雲林縣政府今（29）日在國一西螺服務區南站，舉辦「雲林蕉出健康力、當季蔬果好活力」行銷當令國產香蕉與高麗菜。（圖／記者簡勇鵬攝）

為推廣當令國產香蕉與高麗菜，雲林縣政府今（29）日下午在高速公路局和新東陽的大力支持下，在國一西螺服務區南站舉辦「雲林蕉出健康力、當季蔬果好活力」農產推廣促銷活動，由縣長張麗善偕同農業處長魏勝德、交通部高速公路局中區養護工程分局副分局長蘇英豪、縣議員李明哲、雲林縣農會總幹事陳志揚、新東陽股份有限公司副總經理梁誌賢、協理陳桂鳳、農聯福利中心執行長吳瑞忠及多位農會、合作社、產銷班代表，一同向民眾推薦當季最鮮甜的雲林蔬果。

廣告 廣告

活動中，並由縣長張麗善和主廚陳世苓共同示範「蕉薯能量船」、「甘藍蕉點大阪燒」等香蕉與高麗菜創意料理，凸顯當令食材入菜，從點心到家常菜的多元應用。張縣長表示，這些料理做法簡單，既能增添家庭料理的樂趣，也能讓媽媽們更輕鬆做出美味佳餚與家人共享。

縣長張麗善和陳世苓主廚共同示範「蕉薯能量船」、「甘藍蕉點大阪燒」等香蕉與高麗菜創意料理。（圖／記者簡勇鵬攝）

高速公路局中區養護工程分局副分局長蘇英豪表示，很高興有這個機會把高公局西螺服務區提供給雲林縣政府辦理農產品推廣活動。雲林是台灣的重要糧倉，農產品種類多元，希望透過今日活動協助農民推廣、促銷在地好物，同時讓南來北往的用路人在用餐之外，也能順道採買具地方特色的質農產品。

縣長張麗善指出，雲林香蕉種植面積約700公頃，目前正是主要產季，冬季香蕉品質穩定、口感香甜，富含膳食纖維與鉀，有助消化與維持代謝；此外，雲林也是高麗菜最主要產地，每年種植面積超過1700公頃，高麗菜素有菜王稱號，深受一般大眾喜愛，更富含維生素C、K與多種抗氧化物質，有「顧胃菜」之稱，目前正是品嘗高麗菜和香蕉的好時機。

張麗善表示，雲林良品除生鮮蔬果外，也涵蓋多元加工品，目前全台已有超過1萬2千個銷售據點，甚至在日本、韓國、新加坡、馬來西亞等地都設有專賣櫃，希望讓更多海內外朋友都能品嘗到雲林最新鮮、最優質的農產品。

雲林良品除生鮮蔬果外，也涵蓋多元加工品，目前全台已有超過1萬2千個銷售據點。（圖／記者簡勇鵬攝）

農業處長魏勝德指出，雲林高麗菜逐漸進入生產高峰，而冬天正是品嚐高麗菜的最佳季節，今天特別選在南來北往人潮最密集的西螺服務區，把雲林最新鮮的蔬果-高麗菜及香蕉推薦給大家，誠摯邀請大家到西螺服務區選購，支持雲林在地農產品；除國道1號西螺服務區外，省道台61雲林口湖休息站、 新竹新豐休息站等據點亦可買到雲林產地直送香蕉；縣府也將持續透過跨通路上架等措施擴大觸及，兼顧市場供需並提升農民收益。