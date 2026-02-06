雲林藍營決議推張嘉郡選縣長 劉建國：人選不意外

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）國民黨雲林縣黨部今天召開委員會議，決議報請黨中央提名立委張嘉郡參選雲林縣長；張嘉郡說，全力以赴，打贏年底選戰；民進黨徵召雲林縣長參選人、立委劉建國說，人選不意外。

國民黨雲林縣黨部今天召開委員會議，由黨部主委簡明欽主持，會中綜合各地回饋意見，各界普遍高度肯定張嘉郡的表現，認為其為承接雲林縣長張麗善五星施政成果的最佳人選。

簡明欽表示，近年來鄉親對雲林整體發展有目共睹，在縣政發展關鍵時刻，最令人憂心的是未來的縣長若囿於意識形態或施政格局不足，而推翻既有良善規劃，恐使雲林再度陷入停滯，因此決議報請黨中央提名張嘉郡參選雲林縣長，相關提名案預計於3月4日國民黨中常會確定。

張嘉郡指出，張麗善過去7年的努力與貢獻有目共睹，而自己近2年在立法院也積極配合縣政團隊的運作，協助地方爭取中央建設與經費。

張嘉郡強調，她會持續勤走基層、傾聽民意，了解20鄉鎮市的需求，全力以赴，逐步提出讓民眾有感的政見，贏得年底選戰。

劉建國接受媒體電訪時說，張嘉郡出線並不意外，因為國民黨早就已成為由雲林張家所主導的樑架，雲林縣對國民黨來說並不是艱困選區，但顯然並沒有想走民主程序，反而是靜待要提名候選人的步調，這幾乎是百分百配合張家。（編輯：李錫璋）1150206