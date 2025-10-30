雲林藝術宅急便壓軸登場！ 5000人共賞舞蹈劇場

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣年度文化品牌「藝術宅急便」全台熱度持續升溫！縣府自年初啟動巡演以來，八場節目場場爆滿、超過5,000名觀眾共襄盛舉，地方藝文能量全面引爆。壓軸登場的壞鞋子舞蹈劇場《吃土》將於11月13日至15日接連於大埤、莿桐、古坑三鄉鎮演出，以詼諧舞蹈講述現代人「在困境中仍微笑前行」的生活勇氣，為今年巡演畫下最動人句點。

八場節目場場爆滿、超過5,000名觀眾共襄盛舉。(記者廖承恩翻攝)

今年「藝術宅急便」由雲林縣政府文化觀光處主辦，結合文化部「振興偏鄉巡演計畫」，以「讓藝術走進生活」為宗旨，從布袋戲、音樂、馬戲、特技到舞蹈劇場，巡演11個鄉鎮。前八場在元長、林內、二崙、水林、崙背、東勢、土庫及斗南陸續登場，場場爆滿、掌聲不絕，成為雲林最具溫度的文化品牌。每場演出皆免費入場，吸引民眾攜家帶眷前來欣賞，成功打造全民參與的藝術盛宴。

縣長張麗善表示，自2022年開辦以來，「藝術宅急便」已舉辦超過32場次，邀請28組優秀團隊共演，讓「國家級劇場」走入鄉間巷弄，成為雲林最具代表性的行動藝術品牌。這不僅體現文化平權的理念，也讓縣民在家門口就能感受表演藝術的魅力。「藝術的力量在於陪伴與啟發，雲林正在用行動證明，文化不只是節慶活動，而是一種生活態度。」張麗善強調。

「藝術宅急便」已舉辦超過32場次，邀請28組優秀團隊共演。(記者廖承恩翻攝)

壞鞋子舞蹈劇場此次帶來的作品《吃土》，以輕盈詼諧的肢體語言，描繪現代人在現實壓力下仍不放棄生活的堅韌與幽默。作品結合舞蹈與戲劇語彙，從笑聲中帶出深刻思考。「吃土」既是生活窘境的玩笑，也象徵人在艱難中依然昂首的精神。該團由雲林出身的藝術家林宜瑾領軍，自2005年創團以來，以「從身體出發，用舞蹈說故事」為核心，屢獲國內外藝術節邀演，近年更積極回鄉扎根，讓藝術重新與土地連結。

文化觀光處長陳璧君指出，壞鞋子的作品最打動人之處，在於「讓觀眾看見自己」。她說：「《吃土》用身體說生活，用幽默說勇氣，是今年巡演最具生命力的壓軸篇章。」節目藉由身體表演、音樂節奏與光影變化，串連出一場生活詩篇，也象徵雲林人勤奮、樂觀、堅韌的精神。她呼籲民眾把握最後三場機會，一起用掌聲為在地藝術喝采。

以舞為筆、以光為詩，映照雲林人勤奮樂觀的堅韌精神。(記者廖承恩翻攝)

為感謝觀眾熱情支持，縣府推出限量兌換活動：觀賞3場可兌換手機吊繩或杯墊，5場可換U型枕或水壺，累積8場更可獲限量紀念T恤乙件。

📍巡演場次如下：

11/13（四）19:00｜大埤三山國王廟

11/14（五）19:00｜莿桐三聖宮

11/15（六）19:00｜古坑中洲玄武宮