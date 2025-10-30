雲林藝術教育再傳佳績 口湖鄉崇文國小及吳登興榮獲教育部114年第12屆藝術教育貢獻獎殊榮

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】教育部114年第12屆藝術教育貢獻獎名單出爐，雲林縣由口湖鄉崇文國小及吳登興先生雙雙獲獎，展現本縣在藝術教育推動上的深厚能量與持續成果。張麗善縣長於第一時間派員前往張貼紅榜致賀，並感謝學校與個人對藝術教育的長期投入與貢獻。

崇文國小為一所僅有47名學生的偏鄉小校，雖然弱勢學生比例高，仍積極克服資源不足的困境，爭取外部支援並推動多元藝術深耕課程，包括繪畫、扯鈴、微電影、科技、直笛、舞蹈與布袋戲等，學生於各類藝文競賽中屢創佳績。學校導入「思多利編劇與腳本創作平台」進行微電影拍攝與廣播劇製作，榮獲本縣影展銅獎及品德微電影優等獎；於扯鈴教學中建立「扯鈴護照」分級制度，邀請專業教練系統培訓，屢奪縣賽與全國賽特優；直笛團連年榮獲音樂比賽優等並積極參與社區演出；布袋戲團透過「圓夢尖兵布袋戲計畫」培養學生從編劇、製偶到操偶全程參與，連續兩年榮獲縣賽第一名及全國特優。學校更每年舉辦文化走讀活動，帶領學生巡演全台，讓藝術教育深植生活、開拓視野，成效卓著。

吳登興先生投入教育工作28年，長期推廣民俗體育與傳統藝術，曾指導多場教育部、文化部及傳藝中心研習課程，並擔任國際級暨甲級龍獅裁判教練考核講師，培育無數後進。指導學生參加全國重要賽事累積380餘次冠軍（特優），更在教育部體育署民俗體育競賽中奪下12座金質獎及12座菁英獎（全國唯一），堪稱全國傳統藝術推廣典範。他所指導的飛沙國小更以全校僅30人創下教育部民俗體育年度全國八冠王紀錄，展現扎根偏鄉的堅持與實力。

此外，吳登興先生長年致力於文化資產保存，協助古蹟、古物、傳統藝術與民俗提報登錄案件達41案，並於2019年獲本縣登錄為龍鳳獅傳統表演藝術保存者及龍獅製作技術保存者，為全台最年輕的雙登錄保存者之一。他亦遠赴泰國執教，將台灣傳統龍鳳獅技藝發揚海外，堪稱推動傳統藝術國際交流的典範。

張麗善縣長表示，崇文國小及吳登興先生長期深耕藝術教育，不僅展現專業教學成果，更致力推動文化傳承與創新，是雲林藝術教育的驕傲。此次榮獲教育部藝術教育貢獻獎殊榮，實至名歸，充分展現雲林在藝術教育上的持續耕耘與卓越成果。