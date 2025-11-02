雲林藥膳嘉年華 體驗在地風味

雲林縣中藥公會在土庫六房媽祖紅壇舉辦全國嘉年華藥膳活動，理事長劉錦生（左二）與德光堂藥行現場提供四物湯燉鳳爪食用，一致讚譽。



（記者劉春生攝）

雲林縣中藥公會昨（二）日上午在土庫六房媽祖紅壇舉辦二零二五全國藥膳料理嘉年華活動，教大家正確選購安心藥材，現場有理事長劉錦生（虎尾惠來里德光堂蔘藥行贈送四物湯送給民眾是一項極佳的補給藥材），立委張嘉郡、縣議員林文彬、縣衛生局長曾春美、副局長張翌君、縣中藥公會理事長劉錦生與全國中藥商聯合會理事長謝慶堂、台灣省中藥商聯合會理事長郭昆茂、台灣漢方創意發展協會理事長盧永盛、嘉義縣中藥商公會理事長許開興、桃園市中藥商公會理事長陳憲秋均到場，為該藥膳在六方媽祖前加儲與團拜，縣衛生局副局長張翌君表示中藥公會辦理藥膳料理活動已是第四年，相當有意義，來提供民眾如何補出健康，並設攤供應各項養生飲品，受到參拜民眾喜愛，場面熱鬧滾滾。

進入補冬季節，雲林縣中藥公會和雲林縣書香關懷協會十一月二日上午在土庫股過港六房媽紅壇設置二十攤的藥膳料理展示，推動民眾正確藥膳養生，當天準備五百份台灣特有原生種俗稱「牛乳埔」的天仙果藥膳包及中藥泡浴材料免費送，並教大家現場研磨本產胡椒粉和香料，讓民眾安心補冬。

六房媽紅壇爐主林奕圳感謝雲林中藥公會辦理這場極具意義的健康藥膳養生體驗，也符合媽祖庇佑萬民安康精神，邀請全國民眾來土庫六房媽紅壇參拜並學習正確補冬。

「補冬補嘴空」雲林縣中藥公會理事劉錦生指出，天氣轉冷國人開始補冬，為讓民眾建立正確選購中藥材，拒買來路不明藥材，以及正確使用中藥材對人體健康的重要性，藥商特開辦這場藥膳嘉年華會，提醒民眾如何補出健康。

氣候影響各項藥材價格上揚，來路不明藥材日益充斥，吃錯或用錯藥材非但不能達到進補功效，反而會傷身，不得不慎重，進入補冬季節，各地中藥商都會推出溫和配方的藥膳調理包，方便又安全，所以鼓勵民眾要到合格中藥商選購國產中藥材進補，才能全家補得安心。

不僅好吃滋補，做法也很簡單，藥材方便包置入電鍋，再與川燙過的排骨或雞肉一同燉煮即可，加入些許米酒或枸杞，很快可煮出一道健康可口的湯品，適合全家食用。

當天除有二十攤藥膳料理展示，提供四神湯、肉骨茶、薑母鴨等料理及養生茶飲免費品嘗，還有藥船香料磨粉的調香吧DIY調製自己喜愛的香料，體驗藥膳料理文化的在地風味。