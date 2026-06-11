雲林虎尾拆除70年老市場 斥逾2億元打造3層樓美食廣場
雲林縣虎尾鎮第三公有市場啟用至今已70餘年，為推動虎尾市中心整體再生，公所規畫拆除重建打造3層樓的美食廣場，11日舉辦拆除動工典禮。美食廣場總樓地板面積約771坪，工程費1億7400萬元加上近億元土地費用，總經費逾2億元，預計民國117年完工，將結合在地歷史、人文與美食，打造虎尾新地標。
位於虎尾鎮中正路上的「虎尾鎮第三公有零售市場」，自45年4月建造啟用至今，已有近70年歷史，昔日曾是虎尾地區最繁榮熱鬧的市場，承載著地方居民生活記憶與商圈發展的重要軌跡。然而隨著時代變遷與市場環境老舊，部分區域更成為陰暗雜亂的治安死角，無法因應現代化城鎮發展需求。
雲林縣長張麗善表示，本次拆除重建工程攸關大虎尾地區市中心發展命脈，不僅能改善長年老舊市場環境，更可串聯周邊歷史文化資源，包括雲林記憶cool、德興宮等歷史場域，結合布袋戲文化與在地特色美食，打造兼具觀光、文化與商業價值的指標型亮點區域，帶動虎尾商圈再升級。
虎尾鎮長林嘉弘說，美食廣場為3層鋼構建築物，總樓地板面積771.39坪，1樓作為市場小攤位及特色美食單元空間，2樓及3樓為多元美食專區。1億7400萬元工程費由縣府全額補助，公所為擴大美食廣場面積，更自籌近億元，購買周邊國產署土地與私人土地，工程費與土地費逾2億元。
林嘉弘指出，舊市場有32個攤位，但實際營運僅剩10家，美食廣場規畫40個攤位，可以滿足更多人的需求。為方便消費者停車，美食廣場特別規畫150個機車停車格，汽車則可停放附近的收費停車場。
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