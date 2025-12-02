雲林虎尾秘境/地瓜甜點及超好拍的庭園等你來！

「虎珍堂森之院」座落於雲林縣虎尾鎮埒內里，選址於一處靜謐的農舍，這塊土地承載著土地的記憶與自然的氣息，經過「虎珍堂」的巧思改造，搖身一變成為一座療癒感的庭園景觀區。

園區內那抹在綠意盎然中有波光粼粼的錦鯉池，池裡的錦鯉悠游自在，姿態優雅，光是看著牠們，就能感受到一種寧靜致遠的氛圍。池中錯落有致的石頭造景，彷彿是大自然隨手拈來的傑作，為整個園區增添了幾分禪意與靜謐。

▼園區一棟棟由老農舍改建而成的空間。這些建築保留了農舍原有的質樸與溫度，營造出一種溫馨、質樸卻又不失雅致的氛圍。

▼在「虎珍堂森之院」的園區裡，還有一處別具意義的「良心商店」，這裡販售著魚飼料和紅蘿蔔，讓遊客可以餵食可愛的小動物。

園區內的懷舊小棧販售著各式各樣的地瓜相關甜品及點心。

「薯燒包」外皮呈現誘人的金黃色澤，入口後，首先感受到的是那股獨特的地瓜香氣，隨即而來的是「黏Q」的口感，這是一種介於軟糯與稍有嚼彈之間的絕妙平衡，讓人越嚼越有味。而內餡是清爽的竹筍丁提供了爽脆的口感與自然的清甜，與鹹香的豬肉丁、風味濃郁的香菇等配料融合，在口中跳躍，形成鮮明的對比。

「虎珍堂森之院」的商品販售區，它融合了傳統的懷舊元素與現代藝術，營造出一種充滿新意又有質感的商品展示販售空間。

▼店內提供了各式各樣的地瓜產品，還有販售由虎尾糖廠出品的「三溫糖」，這些產品都是「虎珍堂」品牌的傳承與創新以及在地連結。





虎珍堂森之院

雲林縣虎尾鎮埒內里31號





