雲林虎尾糖都嘉年華開跑 五感體驗嗅到甜蜜蔗香

雲林縣「糖都嘉年華」10日在虎尾鎮建國眷村登場，五分車載運甘蔗全台唯一，開啟虎尾「糖都」的專屬製糖季節。（張朝欣攝）

雲林縣第2屆「糖都嘉年華」10日在虎尾鎮建國眷村登場，今年主題「甜蜜製造，從蔗裡開始」，期間推出6場蔗糖甜蜜走讀、11梯次深度遊程等活動，開啟虎尾「糖都」的專屬製糖季節。虎尾糖廠是全台唯一尚有五分車載運甘蔗的場域，每年12月至隔年3月製糖期，是雲林最具代表性的季節限定活動。

雲林縣長張麗善表示，今年「糖都嘉年華」以五感體驗為亮點，推出虎尾限定的製糖文化互動、限定時節才能品嚐的特色料理，並以建國眷村為核心場域，透過傳統技藝、地方故事、在地料理與遊程導覽，展現糖都特有的糖業文化風貌，讓更多民眾能以五感貼近製糖期間的文化脈動，感受虎尾的甜蜜魅力。

廣告 廣告

雲林縣「糖都嘉年華」10日在虎尾鎮建國眷村登場，五分車載運甘蔗全台唯一，開啟虎尾「糖都」的專屬製糖季節。（張朝欣攝）

張麗善說，虎尾糖廠是台灣糖業的重要見證，曾經的東洋第一大糖廠及深厚的糖業文化，不僅乘載許多日本與台灣民眾共同回憶，更是目前全台唯一保有且能目睹五分車載運甘蔗的場域。去年雲林觀光協會與日本長野縣簽訂MOU，吸引愈來愈多日本遊客與鐵道迷前來朝聖。

縣文化觀光處長陳璧君提到，今年糖都嘉年華以「五感互動體驗」為核心策畫理念，從視覺、聽覺、嗅覺、味覺到觸覺，全面串聯虎尾糖業文化特色。透過糖廠場域、糖業文史、季節限定的製糖景致與蔗香氣味，搭配具高度參與感的體驗設計，帶領民眾以多重感官重新認識「糖都」的文化底蘊。

虎尾鎮長林嘉弘表示，製糖期間五分車穿梭在虎尾鎮，是全國唯一的特色景觀，吸引眾多鐵道迷觀賞，為強化糖都節慶品牌行銷效益，公所提供由民眾票選的「虎尾虎」IP作為「糖都嘉年華」的行銷大使形象，活動期間更結合虎尾魅力商圈超過20家店家，推出期間限定消費優惠。

更多中時新聞網報導

NBA》詹皇末節接管戰局 湖人擊潰七六人

健保急性後期照護 延至6個月

薔薔主持見來賓無聊內心爆粗口