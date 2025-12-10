雲林虎尾糖都嘉年華 展現五分車與百年糖業魅力

第二屆「糖都嘉年華-甜蜜製造，從蔗裡開始」今天在虎尾建國眷村正式登場／翻攝照片





第二屆「糖都嘉年華-甜蜜製造，從蔗裡開始」10日在雲林虎尾建國眷村正式登場，雲林縣長張麗善表示，虎尾糖廠是全台僅存仍持續製糖的兩座糖廠之一，也是唯一仍用五分車載運原料甘蔗糖廠，歡迎大家即日起至明年3月來虎尾品味「期間限定糖都嘉年華」，體驗百年糖業歷史文化風華與產業觀光魅力。

張麗善指出，每年12月至翌年3月正值甘蔗採收季，空氣中瀰漫的甜香味，不僅是台灣製糖產業的延續，更是許多雲林人兒時的共同記憶。歡迎全台遊客攜家帶眷走進雲林，認識甘蔗從採收到製糖的過程，了解日常生活中所食用的糖是如何誕生，感受糖都魅力。

廣告 廣告

張麗善表示，縣府積極打造五分車文化廊道，從虎尾鐵道、同心公園延伸至建國眷村，未來更將串聯土庫與褒忠等區域，串連完整的文化旅遊軸線，促進糖業文化永續發展，讓產業與地方故事持續在雲林落地生根。

文化觀光處處長陳璧君表示，今年糖都嘉年華以「甜蜜製造，從蔗裡開始」為主題，結合五分車與百年糖業鐵道文化，呼應縣長張麗善上任後積極推動的糖業文化再生工程；同時象徵12月至3月製糖期中瀰漫全鎮的糖香，呼應虎尾深厚的製糖文化傳統。

陳璧君說，糖都嘉年華透過深度走讀、文化體驗與以「虎尾糖」入味的特色美食品嘗，展現地方歷史建築與產業文化魅力。邀請全台乃至全球的鐵道迷與旅遊愛好者前來虎尾，用眼看、用鼻聞、用口嚐、用手觸摸，全方位感受糖都嘉年華的獨特風情。

虎尾鎮長林嘉弘表示，虎尾糖廠已有120年製糖歷史，是虎尾建鎮，與蛻變進步的見證。今年強化糖都節慶品牌行銷效益，公所辧理全國民眾票選選出的「虎尾虎—嘟嘟」IP，製作虎尾虎限量三溫棒棒糖等周邊商品，作為糖都嘉年華的行銷大使形象。活動期間將結合虎尾魅力商圈超過20家店家，推出虎尾虎期間限定消費優惠。

文觀處指出，今年糖都嘉年華將辦理6場蔗糖甜蜜走讀、11梯次深度遊程、匯集20種甜品優惠、超過20場故事繪本導覽、26梯次糖廠秘境走讀、超過30場手做體驗、60梯次限定風味料理體驗等活動，全面展現虎尾作為「糖都」的文化底蘊與獨特魅力。

更多新聞推薦

● 320+1嘉義市城市博覽會12/12登場 交通資訊一次看