雲林虎尾高鐵春節燈區搶先亮相 民眾：好像金馬獎

虎尾高鐵站周邊燈區今晚舉行點燈典禮。（周麗蘭攝）

農博生態園區入口的兩匹駿馬花燈也很像金馬獎的金馬。（周麗蘭攝）

農曆春節腳步近了，虎尾高鐵站周邊及農博生態園區也換上喜氣新裝。雲林縣政府交通工務局自今（21日）起，在高鐵綠園道及農博生態園區點亮春節燈區，以「奔馳雲林光耀新春」為主題，燈區將展出至兒童節過後。

交通工務局長汪令堯表示，今年燈區以「奔馳」為設計意象，象徵雲林持續向前邁進、城市活力不斷加速，迎接嶄新的一年。

燈區主視覺以紅、藍雙色馬形花燈為亮點，搭配光雕設計，傳統帶有現代感，今晚亮燈吸引不少民眾搶先拍照打卡，立委丁學忠今晚也到場賞燈，歡迎遊子返鄉感受家鄉傳統氛圍。

廣告 廣告

虎尾高鐵站燈區舞台彷彿金馬獎頒獎舞台，拍照很有氣勢，圖為縣議員李明哲致詞。（周麗蘭攝）

縣議員李明哲出席點燈晚會表示，燈區的舞台彷彿「金馬獎」頒獎典禮，拍起照來特別有氣勢。農博生態園區入口的兩匹駿馬花燈也很像金馬獎的馬。

不少民眾帶著小朋友先睹為快。（周麗蘭攝）

擊鼓就會亮燈的燈區。（周麗蘭攝）

交通工務局副局長廖珉鋒指出，燈區規劃大型主題燈組、互動式光環境、親子友善燈區及沉浸式夜間步道，不論是親子出遊或情侶散步都很適合，夜間點燈將從今晚起一路持續到兒童節後，歡迎民眾把握時間前來賞燈迎新年。

更多中時新聞網報導

「抓大尾」 綠鬣蜥吻肛長30公分獎300元

郭書瑤罵前男友紓壓 靠睡覺度過低潮

MLB》網羅塔克 道奇宇宙艦再添重炮