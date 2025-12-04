雲林蝙蝠館翻轉偏鄉 環教奪冠

雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館走過16年，由於位處偏鄉，設立之初並不被看好，但在蝙蝠達人張恒嘉與館務人員、社區居民協力下，至今每年吸引上萬人參訪，成為全台研究蝙蝠生態的重鎮，榮獲環境部「全國環境教育認證」優異（冠軍），蝙蝠館4日表示，日後將持續致力環教推廣，證明小場館也能有大能量。

環境部3日在北市舉辦「114年度環境教育認證績優表揚會」，表彰在環境教育有卓越貢獻的環境教育設施場所及環境教育人員，環境教育設施場所全台僅選出7處優異單位，黃金蝙蝠生態館是雲林唯一獲獎者，消息傳回水林鄉蘇秦村，村民們都與有榮焉，高興表示「全村的希望」。

擔任誠正國小教師的張恒嘉表示，蝙蝠館是國內首次以學校名義申請通過的環境教育設施場所，設立之初，由於位處偏鄉，資源相對缺乏，且是以誠正國小內的蘇秦村衛生室改建而成，場所不大，並不被看好，但透過豐富的蝙蝠生態資源、多元的環境教育課程、館務人員的專業解說，獲得環境部肯定。

張恒嘉說，蝙蝠館以蝙蝠生態環境資源為主題，設計適合國中、小學生的戶外教學課程，以及教師、機關員工成長的專業研習，並與社區合辦生物多樣性營隊與生態旅遊，引導民眾了解環境問題，進而付出行動保護環境。另外，也將觸角延伸至館外，到全台各地記錄蝙蝠生態，邀國外蝙蝠學者專家造訪。

「社區的參與也是一大助力」，張恒嘉指出，水林鄉曾擁有全世界最大的黃金蝙蝠群聚，但數量持續減少中，不少社區居民主動投入「搶救幸蝠大作戰」，有在地民眾的支持，蝙蝠館才能持續成長茁壯。