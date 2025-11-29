雲林表揚績優志工與團體 張麗善：感謝無私奉獻讓縣民更幸福

林素鳳加入志工服務逾十八年，獲志工耆老獎表揚。(記者劉春生攝）

▲林素鳳加入志工服務逾十八年，獲志工耆老獎表揚。(記者劉春生攝）

雲林縣政府二十九日於土庫商工舉行一一四年績優志工暨團隊表揚大會」。縣長張麗善一一頒贈獎座、感謝狀給六百一十六位典範志工，感謝他們無私奉獻專業、時間與心力，將歡樂與幸福帶給每位鄉親，雲林縣才能更加溫暖、美好。

「一一四年績優志工暨團隊表揚大會」運用公益彩券盈餘分配款舉辦。張麗善縣長親自頒獎，立委許宇甄、議員蔡東富夫人洪惠玲、救國團雲林縣團委會薄力瑋總幹事與各社區發展協會理事長共同出席，場面溫馨隆重。

張縣長表示，雲林志工來自不同領域，具備多元專業，透過持續訓練不斷精進，長期以來在社會各角落默默奉獻。今天表揚志工服務時數都超過六百小時以上，甚至有人累計超過五千乃至上萬小時。有多年如一日服務鄉里的耆老志工，其中還有年逾九旬仍持續投入志願服務的長者，令人深受感動，也是社會典範。

張縣長強調，志工們不僅貢獻時間與專業，更以健朗的身心與滿滿的熱忱，將歡樂與幸福帶給雲林的每一位鄉親。她代表全體縣民向所有志工表達由衷的感謝。她向志工們獻上溫暖祝福，祈願大家都能身體健康、永保青春，以愉悅的心情與燦爛的笑容繼續服務社會。

立法委員許宇甄表示，今年共有六百一十一位志工接受表揚，充分展現張麗善縣長上任後積極培育志工的成果，也顯示雲林志工的能量與影響力不斷提升。縣府推動長照與照顧高齡者等政策，更需要志工共同投入，她相信有更多充滿愛心與行動力的志工夥伴努力，雲林縣才能更加溫暖、美好。

社會處長林文志表示，今年志工耆老獎為雲林縣莿桐鄉老人會推薦的八十七歲林素鳳女士，風雨無阻，服務逾十八年；耆德獎為天主教若瑟醫療社團法人若瑟醫院推薦的陳美棠女士，服務逾五千五百三十五小時，耐心傾聽民眾需求，提供適切的服務和指引。

另志工家庭五組，其中蔡秉佑同學帶著弟弟和爸爸攜手以身體力行回饋社區，令人動容；特殊貢獻獎五名，其中林其茂先生為社團法人台灣善種子義工團創會理事長，帶領專業志工修築弱勢家戶的房舍，用行動守護弱勢，築起溫暖家園。此次也特別感謝在全國運動會中投入服務的四個志工團隊，以及富邦金控企業志工的熱情參與。

縣府社會處指出，雲林縣志工運用單位從五百七十二隊成長至六百零三隊，志工人數突破兩萬人，累計服務時數超過五百三十二萬小時，服務人次更逾一千萬。今天所有獲獎的志工，都是雲林縣的堅強後盾與重要功臣。正因為有大家長期無私的奉獻，雲林縣才能在各項活動與評比中屢創佳績、持續前進。