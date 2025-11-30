雲林表揚績優志工與團體 616位典範志工獲獎

雲林縣府表揚616位典範志工／翻攝照片





雲林縣政府29日舉行「114年績優志工暨團隊表揚大會」。縣長張麗善一一頒贈獎座、感謝狀給616位典範志工，感謝他們無私奉獻專業、時間與心力，將歡樂與幸福帶給每位鄉親，雲林縣才能更加溫暖、美好。

張麗善表示，雲林志工來自不同領域，具備多元專業，透過持續訓練不斷精進，長期以來在社會各角落默默奉獻。今天表揚志工服務時數都超過600小時以上，甚至有人累計超過5000乃至上萬小時。有多年如一日服務鄉里的耆老志工，其中還有年逾九旬仍持續投入志願服務的長者，令人深受感動，也是社會典範。

立法委員許宇甄表示，今年共有611位志工接受表揚，充分展現張麗善縣長上任後積極培育志工的成果，也顯示雲林志工的能量與影響力不斷提升。縣府推動長照與照顧高齡者等政策，更需要志工共同投入，她相信有更多充滿愛心與行動力的志工夥伴努力，雲林縣才能更加溫暖、美好。

社會處長林文志表示，今年志工耆老獎為雲林縣莿桐鄉老人會推薦的87歲林素鳳女士，風雨無阻，服務逾18年；耆德獎為天主教若瑟醫療社團法人若瑟醫院推薦的陳美棠女士，服務逾5,535小時，耐心傾聽民眾需求，提供適切的服務和指引。

另志工家庭5組，其中蔡秉佑同學帶著弟弟和爸爸攜手以身體力行回饋社區，令人動容；特殊貢獻獎5名，其中林其茂先生為社團法人台灣善種子義工團創會理事長，帶領專業志工修築弱勢家戶的房舍，用行動守護弱勢，築起溫暖家園。

社會處指出，雲林縣志工運用單位從572隊成長至603隊，志工人數突破2萬人，累計服務時數超過532萬小時，服務人次更逾1000萬。感謝所有獲獎的志工，因為大家長期無私的奉獻，雲林縣才能在各項活動與評比中屢創佳績、持續前進。

