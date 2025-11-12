雲林表揚績優長照團體及人員 張麗善：用愛與專業打造在地安養幸福雲林
▲縣府表揚一一四年度績優長照團體及人員。（記者劉春生攝）
雲林縣政府十一日於縣府親民空間舉辦「一一四年度績優長照團體及人員頒獎典禮」，表揚投入長照表現卓越足為楷模的個人與團體。縣長張麗善感謝所有獲獎單位與照顧人員長期以來的辛勞付出。每位長照夥伴都是雲林的驕傲，用愛心與耐心陪伴長輩，讓在地安養、在地老化成為可能。
張麗善縣長指出，雲林縣高齡人口比例雖然全台名次退居第五，但已達二十一.七%超高齡社會，長照需求持續攀升，顯示照顧服務的重要性與挑戰並存。縣府積極推動智慧長照與輔具補助，讓科技協助減輕照顧壓力，提升服務品質。
張縣長指出，雲林平均壽命僅七十八‧七四歲，低於全國平均二‧一歲，主要因醫療與交通資源不足。許多長輩因交通不便或經濟困難延誤就醫，因此縣府今年特別編列交通補助經費，協助完成篩檢及轉診，讓「早期發現、早期治療」能落實在地。她也呼籲中央推動「醫療平均、健保平等」，讓每位長輩都能在家鄉安心變老，不因制度落差被迫離鄉。
張縣長表示，她特別感謝所有照顧團隊的付出，並期勉大家持續以愛心與專業為本，讓長照服務如水般細膩綿長，成為雲林最溫暖的力量。
衛生局長曾春美表示，感謝所有投入長照服務的機構、團體與照顧服務員，他們以愛心與耐心守護縣內長輩，讓雲林的長照體系更加完善。縣府藉由評比與表揚典禮，肯定在長照二‧○服務中表現傑出的單位與人員，透過表揚激勵更多人投入長照服務行列，共同提升雲林的照顧品質。
曾局長指出，長照服務不僅是專業的展現，更是一份長期陪伴與關懷。縣府將持續整合資源，讓長輩在地安養、幸福老化，打造更有溫度的照護網，讓雲林成為最友善、最貼心的高齡城市。
一一四年度績優長照團體及人員共頒發二十七個獎座給表現卓越足為表率楷模的團體及人員，分別為照護之星(團體獎)三座、照護英雄(個人獎)二十三座及照護柑仔店獎(個人獎)一座。
