雲林表揚616位績優志工 張麗善：感謝讓縣民更幸福

縣長張麗善由社會處長林文志、立委許宇甄等人陪同頒獎給616位獲獎志工，肯定他們長期投入社區、醫療、長照與公共服務等領域的付出。（圖／記者蘇榮泉攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府29日在土庫商工舉辦「114年績優志工暨團隊表揚大會」，縣長張麗善親自頒獎給616位獲獎志工，肯定他們長期投入社區、醫療、長照與公共服務等領域的付出。她表示，正因為有志工們多年如一日的奉獻，雲林才能更加溫暖、幸福。

616位獲獎志工暨團隊表揚大會滿滿熱情。（圖／記者蘇榮泉攝）

這場表揚大會運用公益彩券盈餘分配款舉行，立委許宇甄、議員蔡東富夫人洪惠玲、救國團雲林縣團委會薄力瑋總幹事、陳綉萍組長及各社區發展協會代表到場祝賀，現場氣氛溫馨隆重。

林素鳳加入志工服務逾18年,獲志工耆老獎表揚。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善指出，雲林志工來自不同領域，皆經過專業訓練並持續精進，不少志工服務時數超過600小時，更有人累計達5000至上萬小時；其中更有超過九旬長者仍持續投入服務，令人深受感動。她感謝志工們以健康體能、熱情笑容陪伴縣民，讓每位鄉親都能感受到幸福。

縣長張麗善與各單位感謝志工無私奉獻服務。（圖／記者蘇榮泉攝）

立委許宇甄表示，今年共有611位志工接受表揚，顯示縣府推動志工培育的成果豐碩，志工在長照、高齡服務及社區照護中角色關鍵。她期盼更多人加入志工行列，共同讓雲林更美好。

社會處長林文志指出，今年「志工耆老獎」由莿桐鄉老人會87歲林素鳳獲得，她服務18年來風雨無阻；「耆德獎」則由若瑟醫院推薦的陳美棠獲得，服務時數逾5535小時，以耐心與細心深獲民眾肯定。

此外，今年共有5組志工家庭獲獎，其中蔡秉佑帶著弟弟及父親一起投入志願服務，相當難能可貴。特殊貢獻獎亦有5名代表，包括台灣善種子義工團創會理事長林其茂，長期協助弱勢修繕房舍，實踐公益精神。本次亦特別感謝全國運動會4個志工團隊及富邦金控企業志工的熱情參與。

縣府社會處表示，目前雲林縣志工運用單位由572隊增至603隊，志工人數突破2萬人，累計服務時數超過532萬小時，服務人次逾1000萬。所有獲獎者皆是雲林縣的重要力量，也因為他們的長期奉獻，雲林才能在各項活動與評比中持續進步。

