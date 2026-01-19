雲林西螺媽祖迎春燈會 5000顆童心燈籠點亮濁水溪畔

5000多顆彩繪燈籠將與數萬盞太平媽傳統鼓仔燈、糖果燈一同高掛在街道上，呈現壯麗燈海。（圖：西螺福興宮提供）

農曆春節將到，雲林縣西螺媽祖迎春燈會正在積極佈置中。今年共串聯雲林西螺、二崙、崙背、莿桐、斗六，以及彰化二水、埤頭、溪州、竹塘等地近60所中小學與學齡前親子共同參與，創作多達5000多顆彩繪燈籠，將高掛在西螺主要街道，營造一片壯觀燈海。

雲林西螺迎春燈會已連續舉辦7年，是濁水溪沿岸規模最大、最具浪漫氛圍的節慶活動。活動主辦單位西螺福興宮特別邀請知名藝術界人士擔任評審，包括國軍文藝金像獎得主蘇慧棉、雲林文化藝術貢獻獎得主高惠芬、水墨與水彩藝術家湯嘉明，以及萍風藝術學會榮譽理事長許阿巧。

燈籠彩繪評審們盛讚學童作品，不僅看見童趣、親子共創美感，更與信仰和地方文化緊密交織。（圖：西螺福興宮提供）

評審們指出，5000多顆彩繪燈籠作品展現無比的童真想像、情感表達，還有親子共創的溫度，作品不僅看見藝術，更與信仰和地方文化緊密交織。西螺福興宮進一步說明，迎春燈會不僅是節慶活動，更是一場凝聚地方情感與文化認同的重要盛事，讓孩子用畫筆許願，也陪同所有民眾在燈籠光影中，迎向嶄新的一年。

這些充滿童趣與祝福的手繪燈籠，將與數萬盞太平媽傳統鼓仔燈、糖果燈，一同高掛在延平老街、建興路、福興路等主要街道，形成綿延燈海，邀民眾前來欣賞。（龐清廉報導）