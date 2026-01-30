雲林見東方白鸛於電塔築巢 原估全台僅10多隻

體長超過100公分的瀕危保育類「東方白鸛」，展翅飛行翼展能有200公分，近期被雲林農友發現，正在雲林崙背鄉的麥寮電廠高壓電塔上築巢。當地生態保育團體期盼，不影響用電情況下，能夠保留讓東方白鸛完成繁殖孵化。

麥仔簝文化協會理事長吳明宜表示，「東方白鸛現在正進行著築巢工作，也就是接下來繁殖，這對東方白鸛的保育來講是非常重要的消息，尤其在除了東北亞以外，台灣應該是第一次，也是首次在這樣狀況下被我們發現，我們希望說這鳥巢如果有機會的話，可以把牠保育起來。」

廣告 廣告

屏東科技大學鳥類專家孫元勳指出，全世界東方白鸛數量只剩2000隻左右，而在前幾年麥寮曾有2次繁殖成功紀錄，留有6、7隻東方白鸛會出現在濁水溪出海口覓食活動，若加上來台度冬的東方白鸛，全台僅有10多隻。

屏科大學研究總中心野鳥特聘研究員孫元勳說道，「其實我們一直很想要知道，在台灣繁殖個體，是不是就在台灣四處遊走，所以我們也想要透過過去自己專業去追蹤，用衛星追蹤方式，去了解這些個體，牠們能擴散到哪些地方。」

東方白鸛的習性是在樹上築巢，孫元勳也表示，現在出現高壓電塔上築巢繁殖，必然會有風險，而世界各國都在全力保護，希望能在台灣記錄到築巢繁殖孵化成長，成為台灣保育史的重要記錄。