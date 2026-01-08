雲林觀光產業承先啟後 陳麒升接掌策略聯盟、布局AI電商發展

▲立委劉建國(中)致詞祝賀新任理事長陳麒升(左)未來會務蒸蒸日上，右為縣議員張文登。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會 6 日上午在斗六三好酒店一樓會議廳，舉行卸新任理事長交接典禮，由台旺食品公司董事長陳麒升接任第十屆理事長，立委劉建國、縣議員江文登、台灣雜糧發展基金會執行長許根尉、縣府副縣長謝淑亞、新任副縣長陳璧君、即將就任縣府文化觀光處長謝明璇、愛之味公司副董事長陳志展、義雲會會長黃文章、鴻茂工業公司董事長王茂昌等貴賓臨會冠蓋雲集祝賀，陳麒升理事長表示將帶領會員朝數位電商平台發展 期許展現更亮眼成果，並贈送新卸任理事長賀匾，中午餐敘歌唱班並上台歡唱高歌一曲，場面盛況溫馨！

雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會第九、十届理事長交接典禮，由縣政府社會處長林文志主持交接印信，林處長致詞表示肯定卸任理事長廖振輝過去任內對雲林縣觀光產業發展貢獻，新任張理事長也是業界佼佼者，繼續再接再厲，帶動觀光產業發展！包括科技扶輪社社友、縣工業會理事長林萬宗、雲科工廠協會理事長黃聰榮、即將就任縣府文化觀光處長謝明璇等人及各相關產業界代表都到場祝賀，並餐敍聯誼。

▲各界贈送新任理事長陳麒升賀匾。（記者劉春生攝）

謝副縣長等來賓分別致詞祝賀陳麒升榮任第十屆理事長，將帶領協會邁向新里程，並感謝卸任理事長廖振輝任內的辛勞付出與卓越貢獻，一起見證雲林觀光休閒產業承先啟後榮耀時刻。新任理事長陳麒升表示，該協會18年前由古坑華山山海觀咖啡創辦人張景科創立，以結合商家力量配合地方政府發展觀光產業策略，促進雲林經濟繁榮為宗旨 該協會早期以「雲遊四海」名稱發展實體通路進駐布袋戲館、驛站等人氣店鋪，在2017年源順公司總經理吳全斌擔任理事長時，承接雲林燈會展攤業務，開創「雲林良品」元年。陳理事長說，之後在各屆理事長努力不懈下，持續為雲林縣山海及平原觀光休閒業務，善盡心力共享成長。

面對如今商業2.0伴隨著AI智能的快速發展，未來將著手在電商平台上朝數位發展前進，陳理事長期許協會及會員們，在馬年都能呈現更亮眼成果！現場並由陳理事長頒發新任理監事證書，共襄盛舉同創新局，雲林縣工業會理事長林萬宗等人並代表頒贈新、卸任理事長紀念品，共同祝福協會業務及來賓們馬年馬到成功、事業蒸蒸日上！