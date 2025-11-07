雲林解封首拍！首頭「重量級」豬登場 每公斤拍出99.6元

雲林肉品市場在解除活體豬禁運與禁宰禁令後，今（7）日上午正式恢復拍賣，第一頭拍賣豬重達132公斤，比平常拍賣的豬重78公斤，每公斤拍出99.6元的價格，相較於非洲豬瘟疫情爆發前10月22日封關前的平均牌價96.5元，市場評估價格仍屬平穩。

肉品市場於上午8點40分開始拍賣，預計今日將拍出約2650頭豬。市場總經理表示，今日開盤價表現尚可接受，不過由於拍賣頭數較多，仍須觀察後續行情，擔心第一頭與最後一頭豬價格落差過大。



由於豬農在禁運禁宰這15天之中都沒有收入，壓力沉重，希望這次恢復拍賣能讓豬農獲得合理利潤，同時讓買家以公道價格購買豬肉。

廣告 廣告

台視新聞／江鎮祥 責任編輯／周瑾逸





更多台視新聞網報導

新北查獲2養豬場違規餵食廚餘！市府重罰206萬 1700頭豬遭移動管制

豬農開心送豬「上車囉」！禁宰15天約39萬頭豬待宰 盼3個月內消化完

非洲豬瘟疫情清零！禁宰令將解除 應變中心：每週仍召開會議監督