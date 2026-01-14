雲林記者公會寒冬送暖 募集善款及民生物資送小天使協會 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】歲末寒冬之際，雲林縣新聞記者公會理事長陳信利、常務監事黃金郎、監事許麗秀、秘書王燕鈴等人，今（14）日前往「社團法人雲林縣斗六市小天使發展協會」展開慰問行動。現場除轉贈來自各愛心企業、團體及人士贊助的民生物資，公會亦捐贈善款略盡棉薄之力，期盼透過實際行動關懷弱勢團體，發揮社會正向能量，落實媒體與企業共同的社會責任。

此次公益活動獲得地方企業與各界的熱烈響應，捐贈物資琳瑯滿目，包含三好米、TGC優質咖啡、豐喜食品塔吉特果凍、鵝媽媽清潔用品及立委服務處提供的毛巾等多項民生物資。陳信利理事長特別點名感謝雲林縣不動產建築開發商業同業公會、三好米億東企業、雲林古坑咖啡、家家富企業社、豐喜食品及立委劉建國、張嘉郡服務處等單位，共同串聯愛心，讓善的循環在地方扎根。

廣告 廣告

陳信利理事長表示，媒體身為社會公器，肩負著抑惡揚善、端正風氣的重任。在數位網路媒體盛行的當下，傳統「搶獨家」的思維已逐漸轉型，媒體記者不應僅止於追求新聞速度與點閱率，更應具備深厚的人文關懷素養。他認為，記者應走出採訪圈，以第一線的視角與具體行動投入公益，與公私部門攜手，共同營造充滿溫暖與人情味的生活環境。

受贈單位「雲林縣小天使發展協會」長期致力於支持身障家庭，提供心心小作所職場訓練、小天使日照中心、以及小豆子音樂班等多元照顧服務。目前該協會服務量能已覆蓋全縣超過100個家庭。隨著2025年底政策調整，據點服務人數上限正逐步提升，不僅減輕了家長的照顧負擔，更協助身障學員融入社區。記者公會此次的善舉，無疑為這些「小天使」家庭在寒冬中注入一股暖流。