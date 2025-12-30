雲林設計力全面啟動 首屆設計週引爆萬人熱潮！

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府日前攜手YCDC雲林創意設計中心舉辦首屆「2025雲林設計週」，以「雲林風」為核心，串聯設計競賽、特展、講座與文創市集，於斗六、虎尾多點登場，12天吸引近萬人次參與。活動不僅集結設計能量，更讓雲林在生活、產業與城市美學之間，交織出屬於地方的創新風景。

雲林縣政府攜手YCDC舉辦首屆2025雲林設計週活動。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣政府為陪伴在地文創業者與青年設計者成長，深化設計動能與文創品牌推廣，首度攜手「YCDC雲林創意設計中心」策劃「2025雲林設計週」。活動期間於斗六行啟記念館及YCDC斗六館、虎尾館推出《雲林風》特展，並舉辦大師講座與文創市集，其中12月27、28日於文化觀光處前廣場登場的「YCDC文創市集」，集結超過60攤特色品牌，成為市民與遊客熱烈參與的城市盛會。

廣告 廣告

縣長張麗善表示，縣府自109年成立「YCDC雲林創意設計中心」，以產官學合作為基礎，串聯外部資源、導入市場機制，協助青年與文創業者強化品牌力與商品力，讓設計成為推動產業升級的重要引擎。YCDC成立5年來，已輔導超過40家青年創業與文創品牌完成商品轉型與跨域媒合，並於國際設計舞台屢創佳績，讓世界看見雲林的設計實力。

首屆雲林設計週以「雲林風」為軸，競賽展覽市集呈現在地文化特色。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處長陳璧君指出，設計不只是美感，更是翻轉城市形象與生活品質的關鍵力量。首屆「雲林設計週」以「雲林風」為主軸，整合「雲林設計獎」與「雲林文創聯合徵選」，透過競賽、展覽、市集與講座等多元形式，邀集設計界、文創業者與青年共同參與，讓深藏於土地中的文化記憶與產業特色，透過設計被重新詮釋、被大眾看見。

本屆設計週自10月徵件啟動即獲熱烈回響，「雲林設計獎」共吸引近300件作品參賽，最終選出平面設計組與多媒體設計組共20件得獎作品，創作內容涵蓋在地文化、歷史脈絡、產業樣貌與社會議題，展現設計轉譯地方價值的多元可能。「雲林文創聯合徵選」亦成果豐碩，共有23件作品通過雲創點睛精品認證、24家特色店家取得雲林亮販點資格，另有7組青年團隊獲得行動補助，展現雲林青年持續發聲的創作能量。

以雲林風為核心串聯競賽展覽市集，十二天吸引近萬人次。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處補充指出，設計週期間，《雲林風》特展、大師講座及睽違2年重返文化觀光處的「YCDC文創市集」皆吸引大量人潮，市集兩日人潮絡繹不絕，多數攤商提早完售，成功帶動文創消費動能。活動雖告一段落，設計能量仍將持續延伸，後續《雲林風》展覽將移展虎尾建國眷村及YCDC場館。縣府也預告，跨年晚會、糖都嘉年華、北港燈會及櫻花季等活動將陸續登場，邀請全國民眾走進雲林，感受設計、文化與生活交織的城市魅力。