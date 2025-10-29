「二零二五雲林設計週」正式開跑！張麗善縣長（中）：透過文化藝術、設計美學，讓雲林更具競爭力。（記者劉春生攝）

雲林首度舉辦專屬於雲林縣的設計盛會︱「二零二五雲林設計週」正式開跑！今年活動多元豐富，除了展覽、大師講座、文創市集外，最受矚目的就是首度舉辦的「雲林設計獎」活動，競賽總獎金高達新臺幣六十萬元，只要年滿十六歲，就有機會成為雲林的閃耀之星。縣長張麗善表示，雲林設計週不僅是策展、徵件，更是文化創意實力的展現，透過美學設計，絕對讓大家耳目一新，見證雲林縣的創新蛻變。

「雲林設計週」宣傳記者會昨（二十九）日上午於YCDC雲林創意設計中心斗六館舉行，包含縣長張麗善、縣府文化觀光處長陳璧君、縣議員黃美瑤、簡慈坊、王鈺齊等議員讚譽文化觀光處長陳璧君推動文官處觀光發展工作，績效優異，一致讚譽，及陳永修議員秘書陳盈儒、賴淑娞議員主任陳博文、國立雲林科技大學副校長黃世輝、土庫商工職校教務主任趙偉全代表學校該校設計科學生將參加設計展、虎尾科技大學教授廖敦如、YCDC雲林創意設計中心計畫主持人蔡旺晉老師等蒞臨共襄盛舉。

縣長張麗善表示，雲林已經從農業大縣轉型為觀光大縣，除了擁有豐富的自然景觀外，雲林文創底蘊深厚，創意產業及藝術方面人才眾多，再加上縣內兩所國立大學，人才濟濟，因此一直希望能透過設計改變雲林，將美感素養融入公部門、教育單位甚至是城市美學之中，讓設計與生活美學不僅是日常美感經驗累積的一種思想與行動，更是美好人生的一份期待。

張麗善縣長指出，雲林文化創意設計力是支持雲林在地文化、傳統產業轉型、特色觀光發展的重要力量，為了吸引更多好的人才和青年移居、回流，同時增加新的產業可能性，讓雲林農業之外的產業體系更豐富，並能優化地方產業，鞏固就業機會。

雲林縣文化觀光處陳璧君處長指出，「YCDC雲林創意設計中心」是雲林文化創意產業的一項創舉，不僅長期陪伴雲林文創業者、雲林青年成長，更成為引領雲林文創產業前進的領頭羊。因此，今年特地與「YCDC雲林創意設計中心」攜手推出首屆「二零二五雲林設計週」活動，透過「YCDC雲林創意設計中心」平台，廣邀設計界高手、文創業者、青年一同加入，讓設計美學展現雲林的深藏不露。

「二零二五雲林設計週」活動中，首波登場的「雲林設計獎」以「雲林」為創作核心，參賽作品須從雲林縣的在地文化、歷史記憶、產業特色、自然環境或社會議題出發，藉由設計轉譯展現地方特色與文化價值。競賽組別分為平面設計組、多媒體設計組，即日起至十一月二十八日，只要年滿十六歲，不限國籍與身分皆可報名參賽，競賽總獎金高達六十萬元。期盼藉由競賽，促進設計專業與在地特色的融合，激發新世代設計能量，推動地方文化創意產業的永續發展，並形塑雲林獨特而鮮明的文化意象。

除雲林設計獎外，每年舉辦的「雲林文創聯合徵選」包含「雲創點睛精品認證」、「雲林亮販點特色店家」以及「青年創新行動補助方案」也於十月上旬進入徵件的階段。「雲創點睛精品認證」徵選活動自二零一三年以來共辦理過十屆，接受數百件精品申請，截至二零二四年總共通過一百三十三件精品，展現出雲林在地工藝的多元美學與技術創新；「雲林亮販點特色店家」自二零一八年舉辦第一次徵選活動，截至二零二四年，共舉辦過六次徵選，累積一百六十二家「雲林亮販點」；「青年創新行動補助方案」則是雲林縣政府以獎勵的方式鼓勵雲林文創青年進行創新行動，自二零一九年舉辦以來，獲得補助的青年超過二十組，為讓雲林青年創意發想有更多無限的可能，今年亦將總補助金額提高到新臺幣三十萬元。「雲林文創聯合徵選」凡設籍於雲林之自然人、依法立案之公司行號、法人、團體或個人工作室等符合資格者，皆可申請，申請日期為即日起至十一月七日止。

陳璧君處長進一步補充，「二零二五雲林設計週」另一大亮點，為十二月十七日(三)起至十二月二十八日(日)於斗六行啟記念館、YCDC雲林創意設計中心(斗六館、虎尾館)舉辦《雲林風》特展，以風為意象，象徵土地的呼吸，融合稻香、工藝、生活與產業的節奏，以最自然的方式，推動改變的能量；《雲林風》展覽是一場從地方出發的設計行動，以設計為語言，述說土地的故事，讓文化得以在風中重生、延續、理解。此外，十二月十八日將於雲林縣政府大禮堂，舉辦「大師講座」，邀請顏伯駿大師來到雲林跟大家分享，另於十二月二十日於行啟記念館舉辦頒獎典禮，將雲林文創成績展現於大眾；更將於十二月連續兩個周末，舉辦市集活動，期盼透過市集、展演，讓民眾能深度了解雲林文創的魅力。為延續「雲林設計週」活動效益，也將預計於明（一一五）年推出「創意設計美學訓練實施計畫」，結合創意設計與美學素養，透過訓練課程與實作活動，培育具備設計思維及跨域整合能力之青年人才，提升數位時代的競爭力。