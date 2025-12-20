雲林設計週 展量能催生新可能

雲林縣首屆「2025雲林設計週」以「雲林風」為主軸， 20日於斗六行啟記念館舉行頒獎典禮，展現雲林深厚的設計量能。（張朝欣攝）

雲林縣首屆「2025雲林設計週」以「雲林風」為主軸，串聯「雲林設計獎」及「雲林文創聯合徵選」，廣邀文創高手與青年設計師共襄盛舉，20日於斗六行啟記念館舉行頒獎典禮，現場不僅開箱「雲林風」特展，更集結雲創點睛精品、雲林亮販點特色店家等成果，展現雲林深厚的設計量能。

縣長張麗善表示，為了吸引更多人才與青年移居、回流，同時增加新的產業可能性，讓雲林的創意設計被民眾所熟悉認識，因此在民國109年成立「YCDC雲林創意設計中心」，這項創舉使雲林成為魅力城市，不僅吸引優秀人才與青年移居回流，更催生新產業發展可能性。

張麗善說，「YCDC雲林創意設計中心」成立以來，陪伴雲林文創業者成長，今年為鼓勵文創業者、設計者踴躍創作及思考創新作為，首度舉辦「2025雲林設計週」活動，透過設計競賽、特展、市集、講座等活動廣邀設計界高手、文創業者、青年加入，展現雲林的文化魅力。

文化觀光處長陳璧君提到，「雲林設計獎」競賽自10月中旬開放徵件，總獎金高達60萬元，參賽作品以「雲林」為創作核心，首度舉辦便獲得熱烈的迴響，競賽共分為「平面設計組、多媒體設計組」，經過評審委員初審、複審，選出2025雲林設計獎得獎作品。

平面設計組共有247組作品參賽，金獎為《祝陣Blessing Formatio》，銀獎《西市網事：可攜帶的市場故事》，銅獎《雲林之美系列郵票設計》。多媒體設計組有48組作品參賽，由《巡白馬記》前導片榮獲金獎，銀獎《潮水記得》，銅獎《世代傳承，北港老塗獅》。