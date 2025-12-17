雲林設「不用品循環館」 反應熱絡擬增7處接收站

不用品循環館人員忙著將民眾送來用不到的物品上架，有未使用過的奶瓶，還有親子圖書、文具等，一旁還擺設狀況良好的腳踏車、嬰兒車，這些物資都在現場提供民眾挑選，直接帶回家再利用。

雲林民眾蔡先生說道，「能用東西就不要浪費，我們缺什麼東西就可以來這邊找。」

雲林縣不用品循環館經理黃歆淳說明，「我們每一項不用品都有允收標準，我們都會看至少8、9成新，或是整個沒有安全性疑慮都是OK的，像這台它狀況車架是很好的。」

廣告 廣告

雲林縣環保局表示，因縣內沒有公有垃圾焚化廠，為了去化家戶垃圾，這幾年強力推動垃圾分類，希望從源頭達到垃圾減量，半年前成立不用品循環館，能接收民眾家中用不到物品，達到資源循環再利用。

雲林縣環保局科長鄧雅謓表示，「民眾把不用的東西提供出來，讓有需要的人物盡其用，也可以達到垃圾減量的目的。轉轉屋開館半年以來，其實已經收集上千件的不用品，而且民眾反應非常熱烈，目前已經有超過700件不用品，都找到新的主人。」

環保局表示，為方便民眾就近提供捐贈不用品，將在斗六市、斗南鎮與麥寮鄉再增設共7處接收站，民眾可依各站允收類別捐贈，而強調民眾選取後不能轉售，未來也會媒合將不用品贈送給有需要的社福、弱勢團體。

更多公視新聞網報導

雲林海堤遭丟逾30太空包 環局調監視器追查

再造垃圾焚化粒子為盆栽 雲縣：去化率達98%

新北瓦窯溝半邊水染白 環保局檢測無毒研判為民宅污水

