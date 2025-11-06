雲林詐團機房驚見「骨折浴血」慘狀！成員跳樓躲警重傷

雲林縣北港鎮一處詐欺集團遭警方攻堅，30歲陳姓和31歲吳姓兩名詐團幹部從2樓跳下逃亡，全身浴血還摔斷腿，日前檢方偵結，將他倆在內共13人依《組織犯罪防制條例》、《刑法》等提起公訴，並全部收押。

嫌犯跳樓摔到骨折。（圖／中天新聞）

經查該詐欺集團專詐美國華僑，手法狡猾，先由一線成員假冒UPS快遞公司，謊稱個人資料外洩遭冒用並涉嫌寄送詐欺包裹，要求被害人向北京市公安報案。隨後轉接至二線成員假冒北京公安，聲稱需對被害人帳戶進行監管，誘騙被害人將款項轉至指定帳戶，再由第三線成員持續要求匯款，陳男跟吳男分別擔任該機房一線、二線話務手。

嫌犯跳樓摔到骨折。（圖／中天新聞）

警方查案時，發現有名謝姓被害人依指示匯款美金58,950元至中國工商銀行帳戶、美金30,000元至越南外貿股份製商業銀行帳戶。經調查，該集團使用的遠端系統、BRIA APP及VOS3000話務系統等設備，係由48歲郭姓系統商提供。警方進一步追查到44歲定居泰國的洪姓上游系統商，其在美國、日本、印尼、台灣等十多國皆設有話務平台，洪男在桃園機場遭拘提到案，陳男跟吳男跳樓瞬間也是相當狼狽，衣衫不整甚至僅著一條四角褲。

嫌犯跳樓摔到骨折的瞬間。（圖／翻攝畫面）

警方此次攻堅搗破該詐騙集團的機房，一共逮捕13人，全數依《組織犯罪防制條例》及《刑法》移送法辦並收押，雲林地檢署強調，詐騙犯罪已具跨境化、專業化及科技化特性，嚴重危害民眾財產安全，將持續結合警政、調查等司法警察力量，深化跨機關合作機制，強化境外金流與系統商溯源查緝，務求徹底瓦解詐欺集團結構，守護民眾財產安全。

嫌犯跳樓摔到骨折的瞬間。（圖／中天新聞）

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

